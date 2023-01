Itabuna x Juazeirense: onde assistir ao vivo o Campeonato Baiano 2023

Equipes disputam a rodada do Campeonato Baiano nesta terça-feira, 24 de janeiro, ao vivo

Pela quarta rodada do Campeonato Baiano, as equipes de Itabuna x Juazeirense entram em campo nesta terça-feira, 24 de janeiro, para disputarem os três pontos da competição. A partida vai ser no Estádio Mario Pessoa, em Ilhéus, a partir das 20h30 (Horário de Brasília). Saiba como assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir jogo do Itabuna x Juazeirense hoje

O jogo entre Itabuna x Juazeirense hoje vai passar na TV Educativa (BA) e Youtube às 20h30, horário de Brasília.

Disponível na TV aberta, o canal Educativa vai transmitir a partida entre as equipes no Campeonato Baiano nesta terça-feira ao vivo e de graça. O jogo será transmitido para todo o estado da Bahia ao vivo.

O torcedor também pode assistir online, através do canal da emissora pelo Youtube. Dá para assistir no navegador pelo computador ou no próprio aplicativo pelo celular, smartv ou tablets.

É de graça e o torcedor não paga nada.

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Mario Pessoa, em Ilhéus, na Bahia

Onde assistir: TVE (BA) e Youtube

Classificação atualizada

Doze equipes disputam a primeira fase do Campeonato Baiano. Neste momento, Itabuna e Bahia disputam a liderança com 9 pontos, onde quem vencer na rodada pode se tornar o novo líder isolado.

Na parte de baixo, Doce Mel e Vitória amargam na zona de rebaixamento.

1 Itabuna - 9 pontos

2 Bahia - 9 pontos

3 Jacuipense - 6 pontos

4 Atlético BA - 4 pontos

5 Barcelona de Ilhéus - 4 pontos

6 Juazeirense - 3 pontos

7 Jacobinense - 3 pontos

8 Bahia de Feira - 2 pontos

9 Doce Mel - 1 ponto

10 Vitória - 1 ponto

Quarta rodada do Campeonato Baiano

Além do jogo entre Itabuna x Juazeirense nesta terça-feira, outros embates serão disputados nesta semana durante a quarta rodada do Campeonato Baiano.

TERÇA-FEIRA, 24/01:

Itabuna x Juazeirense - 20h30

QUARTA-FEIRA, 25/01:

Atlético de Alagoinhas x Jacuipense - 19h15

Jacobinense x Bahia - 21h30

QUINTA-FEIRA, 26/01:

Vitória x Doce Mel - 19h15

Bahia de Feira x Barcelona - 21h30

