Ituano x jogo do Internacional na Copinha ao vivo - 17/01/23

Valendo a classificação na Copinha, o jogo do Internacional nesta terça-feira vai ser contra o Ituano, nas oitavas de final da competição. Com início às 21h45 (Horário de Brasília), o jogo vai ser no Estádio Municipal Santana de Parnaíba em partida única. Saiba onde assistir ao jogo desta terça.

Transmissão jogo do Internacional hoje na Copinha ao vivo

O jogo do Internacional hoje na Copinha às 21h45 tem transmissão no SporTV.

Disponível com exclusividade para todos os estados do Brasil, o canal pago vai exibir a partida entre Inter e Ituano nesta terça-feira ao vivo, através das operadoras de TV por assinatura.

Para quem mora nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão vai ser às 20h45, horário local.

Outra opção é GloboPlay, plataforma de streaming que retransmite as imagens do canal pago somente para quem é assinante.

Como assistir jogo do Inter hoje online?

Quem gosta de assistir futebol pelo celular ou computador tem a opção do GloboPlay, plataforma de streaming por assinatura.

O torcedor que já é membro tem a opção de assistir tanto no celular como no tablet, computador ou smartv. Isso porque a plataforma retransmite as imagens do canal para os membros. É só sintonizar com o usuário e determinar como prefere assistir.

Quem não é assinante deve acessar o site e escolher o melhor pacote ao seu bolso.

LEIA: Regulamento da Copinha 2023: conheça as regras da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Ituano x Internacional

O Ituano conquistou a classificação de maneira emocionante depois de passar pelos pênaltis diante do Desportivo Brasil na terceira fase. Na segunda fase, venceu o Sharjah Brasil e na fase de grupos ficou em primeiro lugar com 7 pontos com duas vitórias e um empate.

Escalação do Ituano: Wesley Borges; Madison Rafael, Vinícius Paz, Erik; Pedro, Gabriel Rodrigues, Matheus Maia, Matheus Aluísio; Kayque, Felipe Fonseca e Lucas Stefanello.

O elenco gaúcho conquistou duas vitórias e um empate na fase de grupos, garantindo a liderança. Já na segunda fase, o Inter passou pelo passou pelo Aster (4x2) e depois pelo Ska Brasil na terceira pelos pênaltis. O elenco precisa vencer para chegar até as quartas de final.

Escalação do Internacional: João Victor; Bastian, Rangel, Samuel, Allan Aniz; Moretti, Lipe, Tortello, Matteo; Vinicius Souza e Fellipe Resende.

Adversário do Internacional nas quartas de final

Se vencer o Ituano nesta terça-feira, o Internacional pode enfrentar o América Mineiro ou RB Bragantino nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior na temporada.

Tudo vai depender dos resultados da rodada nesta terça-feira, onde as equipes entram em campo para buscarem a classificação na temporada. O Inter não enfrentou nenhuma das equipes até aqui.

Não dá para definir o favorito, ou melhor e pior para o Colorado.

Quem continua na disputa da Copinha?

As equipes de Palmeiras e Sport continuam vivas na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Elas já estão classificadas para as quartas de final da temporada.

No entanto, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense e São Paulo, tradicionais equipes no torneio, foram eliminadas na terceira fase e nas oitavas de final da competição. O Palmeiras é o atual campeão e por isso o grande favorito da temporada.

Até a final a bola vai rolar muitas vezes, mas dá para ter a ideia de quais elencos são os favoritos ao título.

Você também vai gostar de ler:

Copinha 2023: quais são os critérios de desempate e como funciona