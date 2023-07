Jogo Benfica hoje: transmissão Benfica x Burnley ao vivo

Tem jogo do Benfica hoje contra o Burnley em amistoso nessa terça-feira, 25 de julho. A partida da pré-temporada será disputada no Estádio do Restelo, em Lisboa, com capacidade para 19.856 pessoas, e terá transmissão a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Em que canal vai passar o jogo do Benfica hoje?

O Benfica enfrenta os ingleses do Burnley hoje, 23, em amistoso da pré-temporada 2023/2024, a partir das 16h30, mas o jogo não vai ter transmissão para o Brasil. Em Portugal é possível assistir pelo canal Sport TV 1 e pelo Benfica TV.

O Benfica vai para a pré-temporada invicto, onde venceu os quatro jogos frente a Southampton, Basileia, Al-Nassr e Celta. O técnico Roger Schmidt traz os jogadores Vlachodimos; António Silva, Otamendi, Bah and Jurasek; Kokcu; Di Maria, Neves and Aursnes; João Mório and Gonólo Ramos.

O Burnley chega para este jogo com uma derrota na estreia na pré-temporada, onde foi derrotado pelo Genk, fora de casa, por 2-0. A escalação traz Trafford; Taylor, Roberts, O'Shea e Ekdal; Cortiça, Bastiel e Cordel; Zaroury, Obafemi e Weghorst.

Acompanhe o placar do jogo aqui: ainda não começou.

Quando: 25 de julho de 2023, às 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Restelo, em Lisboa, em Portugal.

Onde assistir ao vivo: Benfica TV e Sport TV 1 (apenas em Portugal).

O que é um amistoso?

Um amistoso internacional é uma partida de futebol disputada entre seleções nacionais sem significado competitivo ou placar oficial. Esses jogos geralmente são disputados como parte da preparação das seleções nacionais para as próximas e mais próximas competições oficiais a serem disputadas, como a Copa do Mundo da FIFA, copas continentais ou eliminatórias continentais.

Os amistosos internacionais são uma oportunidade para as seleções nacionais testarem seus times, elencos, táticas e jogadores, bem como para construir entrosamento e experiência de jogo. Eles também permitem que as equipes joguem contra adversários de diferentes níveis e estilos de jogo, enriquecendo sua experiência e aprimorando suas habilidades para as próximas competições do calendário internacional.

Estes amistosos ​​internacionais podem decorrer durante todo o ano, fora das datas designadas para competições oficiais, e muitas vezes são disputadas em diversos países do mundo, sem o comando de campo das equipes que estão disputando a partida. específico.

