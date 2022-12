Jogo da Argentina hoje vai passar na Globo? Transmissão da Copa do Mundo 2022

A Copa do Mundo do Catar dará início às oitavas de final neste sábado, 03 de dezembro. A bola vai rolar entre Argentina e Austrália às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali, em partida decisiva entre as duas seleções. O jogo da Argentina hoje vai passar na Globo? Saiba como assistir na televisão e online a partida.

Jogo da Argentina hoje vai passar na Globo?

O jogo da Argentina hoje na Copa do Mundo vai passar na Globo ao vivo.

Com transmissão exclusiva em todos os estados do Brasil, a partida entre hermanos e a Austrália, nas oitavas de final do Mundial da FIFA, será exibida com narração de Cléber Machado e comentários de Paulo Nunes e Ricardinho.

Para chegar até aqui, a Argentina passou em primeiro lugar no grupo C com seis pontos. Perdeu para a Arábia Saudita, mas ganhou do México e Polônia. Esta vai ser a última Copa do Mundo de Lionel Messi com o elenco.

Do outro lado, a Austrália ficou em segundo lugar no grupo D com seis pontos, atrás dos franceses. Estreou com derrota para a França, depois venceu a Tunísia e a Dinamarca.

A Globo transmite a partida da Copa em todo o Brasil no canal principal como em afiliadas. Agora que você já sabe, confira os detalhes do jogo da Argentina hoje.

ARGENTINA X AUSTRÁLIA

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Ahmad bin Ali

Rodada: Oitavas de final

Onde assistir: Globo, SporTV, GloboPlay, portal GE, canal do Casimiro e FIFA+

Como assistir a Globo online?

Além de assistir a Globo na televisão, o torcedor também pode curtir online. Seja pelo celular, tablet, computador ou na própria smartv, a emissora está disponível das mais diversas opções.

O GloboPlay tem sinal aberto do canal em sua plataforma. A programação completa da emissora - de acordo com a sua localização - é exibida de graça no serviço de streaming. Só é preciso acessar o site (www.globoplay.globo.com) e se cadastrar na Conta Globo.

Feito o cadastro, é só clicar em "Agora na TV" e escolher a Globo para assistir. O torcedor não paga nada para acompanhar a programação.

Os jogos da Copa também serão transmitidos de maneira gratuita no site do GE (www.ge.globo.com).

Escalações de Argentina x Austrália

Provável escalação da Argentina: Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister; Papu Gómez, Lionel Messi e Julián Álvarez.

Provável escalação da Austrália: Mat Ryan; Degenek, Souttar, Rowles, Behich; Mooy, McGree, Irvine, Leckie, Goodwin; Duke.

Os argentinos têm Di Maria como dúvida ao jogo deste sábado. Na parte da frente Lionel Messi, Álvarez e Gómez deverão ocupar a linha de ataque.

Para os australianos, nenhuma baixa no plantel.

Oitavas de final da Copa do Mundo

Dezesseis seleções jogam as oitavas de final na Copa do Mundo do Catar no início de dezembro. Em partida única, quem perder diz adeus para o país árabe e volta para a casa mais cedo.

Depois das oitavas vem as quartas. Os ganhadores seguem as semifinais, onde somente quatro seleções jogam. Daí, os perdedores disputarão o terceiro lugar, enquanto os vencedores irão para a grande final, marcada para 18 de dezembro, no Estádio Lusail.

Confira os jogos das oitavas de final. Confira todos os detalhes como datas das oitavas no portal DCI.

Holanda x EUA

Argentina x Austrália

França x Polônia

Inglaterra x Senegal

Japão x Croácia

Brasil x Coreia do Sul

Marrocos x Espanha

Portugal x Suíça

