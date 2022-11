Jogo da Fiorentina hoje na Liga Europa e onde assistir (03/11/2022)

Pela última rodada do grupo A na Conference League, o jogo da Fiorentina hoje vai ser contra o Rigas FC, a partir das 12h30 (Horário de Brasília) nesta quinta-feira, o3 de novembro no Estádio Skonto. Confira onde assistir ao vivo a partida do futebol internacional.

Onde assistir jogo da Fiorentina hoje ao vivo

O jogo da Fiorentina hoje tem transmissão da ESPN 4 e Star +, a partir do meio dia e meio (Horário de Brasília) para todo o país ao vivo.

Disponível em operadoras de TV por assinatura, o canal transmite a partida com exclusividade nesta quinta-feira para todo o país ao vivo.

Outra maneira de acompanhar é o Star +, plataforma de streaming somente para assinantes. O aplicativo está disponível no aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv se o aparelho for compatível.

Horário: 12h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Skonto

TV: ESPN 4

Online: Star +

Informações de RFS x Fiorentina no jogo de hoje

O time do Rigas FC está em último lugar no grupo A com apenas 2 pontos, conquistados em dois empates e três derrotas na competição. Por isso, o elenco não poderá ao menos lutar pela segunda fase com apenas 2 gols marcados e 8 sofridos dentro e fora de casa.

A Fiorentina, entretanto, vem em segundo lugar com 10 pontos, conquistados em três vitórias, um empate e uma derrota na competição. Empatado com o Istanbul na pontuação, o time italiano deverá vencer o seu jogo e torcer por tropeço dos turcos na rodada para se garantir direto nas oitavas de final.

Se terminar em segundo, aí terá que disputar os playoffs, ou segunda fase.

Escalações:

Provável escalação do RFS: Steinbors; Sorokins, Lipuscek, Mares, Jovan Vlalukin; Jatta, Panic, Baiano, Kevin Friesenbichler; Tomas Simkovic e Ilić.

Provável escalação da Fiorentina: Gollini; Dodô, Milenkovic, Igor, Terzic; Amrabat, Barak, Mandragora; Kouame, Jovic e Saponara.

Quando é o sorteio da Conference League?

O sorteio dos playoffs da Conference League será realizado em 7 de novembro, com horário a ser determinado pela UEFA na temporada atual em Nyon, na Suíça.

Os segundos classificados na fase de grupos serão cabeças de série, enquanto os terceiros lugares estarão no outro pote no sorteio. Times do mesmo país ou que estavam no mesmo sorteio não podem se enfrentar.

Dezesseis equipes participarão do mata-mata. Os jogos vão acontecer entre 9 e 16 de março de 2023.

