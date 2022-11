Jogo da Juventus e Inter de Milão hoje: onde assistir e horário (06/11/22)

Fique ligado para não perder nada no clássico deste domingo! Pela 13ª rodada do Campeonato Italiano, o jogo da Juventus e Inter de Milão hoje, também chamado de Derby D'Italia, vai ser disputado às 16h45 (Horário de Brasília), direto do Juventus Stadium, em Turim.

Procura saber onde assistir ao clássico italiano hoje? Confira todos os detalhes da transmissão a seguir.

Onde assistir jogo da Juventus e Inter de Milão hoje ao vivo

O Star + é quem transmite o jogo da Juventus e Inter de Milão hoje ao vivo às 16h45 (Horário de Brasília), disponível somente para assinantes.

Para a infelicidade do torcedor apaixonado pelo futebol italiano, o clássico só vai passar no Star +, plataforma de streaming da Disney. É preciso ser assinante para assistir ao duelo neste domingo.

Se você já é membro acesse o aplicativo pelo Celular, tablet, computador ou smartv. Se não é, entre no site e obtenha o pacote.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Juventus Stadium, em Turim

TV: Sem transmissão

Online: Star + no aplicativo ou no site www.starplus.com

Juventus x Inter de Milão:

A Juve decepcionou o torcedor ao ficar fora das oitavas da Champions. No meio da semana, o elenco terminou a competição em terceiro lugar no grupo com apenas 3 pontos conquistados, garantindo-se nos playoffs da Liga Europa. Já pelo Campeonato Italiano o time vem na oitava posição com 22 pontos em seis vitórias, quatro empates e duas derrotas.

Do outro lado, a Inter de Milão coleciona 24 pontos em sexto lugar, com oito vitórias e quatro derrotas. Se vencer poderá subir até a parte de cima da classificação e, quem sabe, brigar pela liderança com o Napoli. Na Champions, o time conseguiu terminar em segundo lugar com 10 pontos, garantido nas oitavas da competição.

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo, Cuadrado; Kostic, Rabiot, Locatelli, Fagioli; Di Maria e Milic.

Provável escalação da Inter de Milão: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfires, Çalhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko e Lautaro Martínez.

+Quais são os maiores campeões do Campeonato Italiano?

Quem mais venceu em Juventus x Inter de Milão?

Em toda a história do Derby D'Italia, Juventus e Inter de Milão se enfrentaram em 232 oportunidades, com vantagem para a Juve em 107 vitórias, 57 empates e 68 triunfos para a Inter, de acordo com dados do portal Transfermarkt.

No quesito gols, a Juve contabiliza 341 gols marcados e 284 gols marcados para a Inter.

A última partida disputada entre as equipes aconteceu em 11 de maio de 2022, na temporada passada, pela final da Copa da Itália. O empate no tempo regulamentar levou a disputa para a prorrogação e, no fim, o resultado de 2 a 4 deu o título para a Inter.

Taça da Champions League: conheça a história da 'orelhuda'