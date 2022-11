Jogo da Polônia x Arábia Saudita: programação de onde assistir

Seleções estão no grupo C - Foto: DCI

Vale a liderança no grupo C da Copa do Mundo no Catar. Neste sábado, 26 de novembro, as seleções de Polônia e Arábia Saudita disputam a segunda rodada às 10h (Horário de Brasília). O jogo da Polônia hoje vai ser no Estádio da Cidade da Educação, com ambas as equipes precisando dos três pontos para se manterem vivas. Confira onde assistir e todos os detalhes da partida na Copa do Mundo hoje.

Estão no grupo C da Copa do Mundo as seleções de Argentina, México, Arábia Saudita e Polônia.

Como assistir jogo da Polônia x Arábia Saudita hoje na TV?

Os canais Globo e o SporTV vão transmitir o jogo da Polônia hoje contra Arábia Saudita às 10h (Horário de Brasília), direto do Estádio da Cidade da Educação neste sábado.

Como o Catar está 6 horas à frente do Brasil, os jogos aqui são transmitidos às 07h, 10h, 12h, 13 e 16h, seguindo sempre o horário de Brasília. Torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima precisam ficar atentos com as diferenças.

O canal da Globo transmite a partida da Copa neste sábado para todo o Brasil, com narração de Gustavo Villani e comentários de Paulo Nunes, Formiga e PC Oliveira.

Enquanto isso, o SporTV transmite em todo o território brasileiro com narração de Rogério Corrêa ao lado de Renata Mendonça, Kleberson e Janette Arcanjo.

Que horas: 10h (Horário de Brasília)

Onde: Estádio Cidade da Educação

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (Brasil)

Onde assistir: Globo, Globoplay, SporTV, Fifa + e Portal GE

Temperatura: 27ºC

Como assistir jogo da Polônia hoje online?

Gosta de assistir futebol pelo celular? Quer acompanhar de pertinho todos os jogos da Copa do Mundo do Catar? Confira a seguir todas as opções que você possui para assistir ao jogo da Polônia hoje.

GloboPlay - Torcedores que não são assinantes do GloboPlay podem assistir todos os jogos direto na plataforma. Isso porque o aplicativo retransmite a programação completa da Globo, ou seja, você não paga nada para assistir a transmissão da TV aberta.

Tudo o que você precisa fazer é acessar a plataforma, cadastrar-se com email e a senha, escolher a opção "Agora na TV" no ícone e clicar em Rede Globo

Dá para assistir no navegador ou no aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv.

Portal GE - O jeito mais simples de assistir ao jogo da Polônia hoje é sintonizar no site do Ge (www.ge.globo.com) e clicar no ícone sobre a partida.

Você não paga nada por isso, e ainda tem a opção para assistir no SporTV, se for assinante. Lembrando que as imagens e narrações são as mesmas de acordo com as imagens do canal.

FIFA+ - O torcedor também tem a possibilidade de assistir tudo no FIFA+, plataforma de streaming da entidade do futebol. É só acessar o site (www.fifa.com), procurar a opção FIFA Plus, se cadastrar com nome, data de nascimento e email e escolher qual jogo quer assistir de graça.

Arábia Saudita pode se garantir na liderança

Não há como negar que a Arábia Saudita é uma zebra na Copa do Mundo do Catar. A seleção que veste verde chegou sem créditos na estreia contra a Argentina, mas venceu por 2 a 1 a equipe de Lionel Messi. Além disso, é a única seleção que conquistou os três pontos na primeira rodada, ocupando a liderança no grupo C.

Agora, a equipe precisa vencer a Polônia neste sábado para encaminhar a vaga até as oitavas de final. O elenco de Robert Lewandowski, um dos melhores jogadores em atualidade, também deixou a desejar após o empate com o México na rodada de estreia, contando apenas um ponto na segunda posição.

O resultado positivo recoloca a seleção polonesa na briga pela classificação.

GRUPO C

1 Arábia Saudita - 3 pontos

2 Polônia - 1 ponto

3 México - 1 ponto

4 Argentina - 0 pontos

Convocação da Polônia

O treinador Czesław Michniewicz convocou 26 jogadores, além de Lewandowski, para disputar a Copa do Mundo com a Polônia.

GOLEIROS: Szczesny (Juventus), Skorupski (Bologna) e Dragowski (Spezia).

DEFESA: Bednarek (Aston Villa), Bereszynski (Sampdoria), Matty Cash (Aston Villa), Glik (Benevento), Robert Gumny (Augsburg), Jedrzejczyk (Légia Varsóvia), Jakub Kiwior (Spezia), Wieteska (Clermont Foot) e Zalewski (Roma).

MEIAS: Krystian Bielik (Birmingham City), Frankowski (Lens), Grosicki (Pogon Szczecin), Kaminski (Wolfsburg), Krychowiak (Al-Shabab Riad), Michal Skoras (Lech Poznań), Szymanski, Szymanski (Feyenoord), Zielinski (Napoli) e Zurkowski (Fiorentina).

ATACANTES: Lewandowski (Barcelona), Milik (Juventus), Piatek (Salernitana) e Swiderski (Charlotte FC).

Qual é a convocação da Arábia Saudita na Copa do Mundo?

O elenco da Arábia Saudita não tem muitos jogadores que atuam no futebol europeu, por exemplo, mas traz atletas que são ícones no futebol árabe.

GOLEIROS: Muhammad Al-Owais (Al-Hilal), Muhammad Al-Yami (Al-Shabab) e Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr).

DEFESA: Ali Al-Bilahi (Al-Hilal), Hassan Al-Timbukti (Al-Shabab), Abdullah Mado (Al-Nassr), Muhammad Al-Buraik (Al-Hilal), Yasser Al-Shahrani (Al Hilal), Abdul-Ilah Al-Omari (Al-Nassr), Sultan Al-Ghannam (Al-Nassr) e Saud Abdul Hamid (Al-Hilal).

MEIAS: Nasser Al-Dosari (Al-Hilal), Ali Al-Hassan (Al-Nassr), Abdul-Ilah Al-Maliki (Al-Hilal), Muhammad Kanoo (Al-Hilal), Riyadh Sharahili (Abha Club), Abdullah Ateef (Al Hilal), Sami Al-Najai (Al-Nassr) e Salman Al-Faraj (Al-Hilal).

ATACANTES: Salem Al-Dosari (Al-Hilal), Hattan Bahbri (Al-Shabab), Fahd Al-Mawlid (Al-Shabab), Nawad Al-Abed (Al Shabab), Al-Aboud (Al-Ittihad), Saleh Al-Shehri (Al-Hilal), Firas Al-Braikan (Al-Fateh) y Haitham Asiri (Al-Ahli).

Onde vai ser o jogo da Polônia hoje?

Polônia x Arábia Saudita será disputado no Estádio da Cidade da Educação em Ar Rayyan, no Catar. A fachada do estádio remete a triângulos que formam figuras geométricas complexas e parecidas com diamantes que mudam de cor com o movimento do sol.

O estádio vai receber oito jogos na Copa do Catar.

🏟 Education City Stadium 🗓 6 group stage & 2 knockout stage matches 🧠 A vibrant centre of knowledge, stadium located amid several leading universities pic.twitter.com/bI1RGr5c7O — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2020

