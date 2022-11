Jogo da Seleção Brasileira Feminina hoje X Canadá, dia 11, ao vivo

A Seleção Brasileira de futebol feminino enfrenta o Canadá nesta sexta-feira, na Vila Belmiro, em Santos, em amistoso internacional no mês de novembro. O jogo da Seleção Brasileira Feminina hoje começa às 15h15 (Horário de Brasília), com transmissão na TV aberta ao vivo para todo o país.

Que horas é o jogo da Seleção Brasileira Feminina hoje?

O jogo da Seleção Brasileira Feminina hoje vai começar às 15h15 (horário de Brasília), no Estádio Vila Belmiro, em Santos.

A transmissão em todo o país segue o horário de Brasília. Por isso, torcedores que moram nos estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e em Fernando de Noronha, devem ficar atentos com a diferença de horário.

A Vila Belmiro, casa do Santos, tem capacidade para 16 mil torcedores. Nesta sexta-feira, os ingressos estão à venda no site Futebol Card (www.futebolcard.com) por valores entre R$ 20 a inteira e R$ 10,00 a meia.

Onde assistir jogo da Seleção Brasileira Feminina hoje?

O jogo do Brasil feminino hoje vai passar na Globo e Sportv, a partir das 15h15 (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todo o país.

Na TV aberta, a Globo vai transmitir o amistoso feminino nesta sexta-feira em todos os estados do Brasil com narração de Renata Silveira e comentários de Ana Thaís Matos, Caio Ribeiro e Sandro Meira Ricci.

Também dá para assistir no Sportv, canal disponível em operadoras de TV por assinatura em todo o território nacional. Aqui, a narração vai ser de Natalia Lara com Renata Mendonça, Carlos Eduardo Lino e Paulo César de Oliveira.

Também dá para assistir no GloboPlay, plataforma de streaming da Globo pelo celular, tablet, computador e na smartv.

SPORTV:

OI: 39

SKY: 39 e 439 HD

CLARO: 39 e 539 HD

VIVO: 539, 39, 339, 819 HD

Como assistir jogo da Seleção Brasileira Feminina hoje no celular?

Também dá para assistir ao jogo da Seleção Brasileira feminina hoje de graça pelo celular. Através da plataforma GloboPlay, o torcedor tem acesso gratuito à programação da Rede Globo.

É isso mesmo torcedor, não é preciso ser assinante para acompanhar a TV Globo no aplicativo. Você só precisa se cadastrar com email e a senha, entrar em sua conta e procurar a emissora para assistir ao vivo pelo aplicativo. Dá para sintonizar no celular, tablet, computador ou smartv, além do navegador pelo dispositivo.

Já a retransmissão do Sportv no aplicativo somente assinantes tem acesso.

Escalações:

Provável escalação do Brasil: Leticia; Antônia, Kathellen, Tainara, Tamires; Ary Borges, Duda Francelino, Geyse, Adriana; Kerolin e Bia Zaneratto.

Provável escalação do Canadá: Angelo; St. Georges, Rose, Buchanan, Beckie; Leon, Quinn, Scott, Lacasse; Viens e Fleming.

Relembre o título do Brasil na Copa América.

FICHA TÉCNICA BRASIL X CANADÁ:

Data: Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Horário: 15h15 (horário de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos

Onde assistir: Globo e SporTV

