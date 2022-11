Jogo da Suíça hoje x Camarões: horário e onde assistir à partida da Copa do Mundo 2022

Pela primeira rodada do grupo G, as seleções de Suíça e Camarões disputam os três pontos nesta quinta-feira

Suíça x Camarões se enfrentam na manhã de quinta, dia 24 de novembro, no Estádio Al Janoub, pelo Grupo G da Copa do Mundo FIFA 2022 do Catar. Em um grupo difícil que também inclui Brasil e Sérvia, uma vitória é vital para as esperanças de qualquer um dos lados de avançar para a fase eliminatória.

O jogo da Suíça hoje x Camarões terá exibição online e pela TV aberta, ambos gratuitamente.

Que horas vai começar o jogo da Suíça hoje?

Acerte o seu despertador torcedor, porque o jogo da Suíça hoje começa às 07h (horário de Brasília), direto do Estádio Al Janoub, em Al-Wakrah, no Catar.

Como a diferença de horário entre Catar e Brasil é de 6 horas, já que o país está à frente de nós, os jogos serão transmitidos em terras brasileiras nos horários de 07h, 10h, 12h, 13h e também 16h, sempre no horário de Brasília.

Fique atento se você nos estados de Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Fernando de Noronha, pois deve seguir o horário do seu estado e conferir a diferença com Brasília, mesmo sem horário de verão.

Onde vai passar o jogo da Suíça x Camarões

Quer saber onde assistir ao jogo da Suíça hoje? Você tem estas opções para curtir o confronto da Copa:

- GLOBO (TV aberta)

Pela televisão, você pode sintonizar a Globo, na TV aberta, disponível em todo o Brasil ao vivo e de graça. A narração vai ser de Renata Silveira com comentários de Paulo Nunes, Richarlyson e Diego Ribas.

- SporTV (TV paga)

Já no SporTV, disponível apenas na TV fechada, a narração será de Júlio Oliveira com os comentaristas Alexandre Lozetti e Fábio Junior. Só quem é assinante pode assistir ao vivo a partida em sua TV.

- GloboPlay (aplicativo ou site www.globoplay.globo.com)

Outra maneira de acompanhar o jogo vai ser online, através da plataforma GloboPlay, disponível também para quem não é assinante. Você pode assistir tudo no aplicativo do celular, tablet, computador ou smartv apenas se cadastrando na Conta Globo.- Site do GE (www.ge.globo.com)

Se preferir, pode assistir também no portal GE, no próprio site de notícias de esporte da Globo.

- FIFA+ (www.fifa.com ou aplicativo)

A novidade da temporada é o FIFA+, ou FIFA Plus. Isso porque a entidade está lançando um serviço de streaming com conteúdo de futebol mas, na Copa do Catar, vai exibir somente ao Brasil os 64 jogos de graça ao público. Você só precisa se cadastrar no site (www.fifa.com) e assistir a programação ao vivo e sem pagar nada.

Qual é a seleção da Suíça para a Copa do Mundo de 2022 no Catar?

Para a Copa do Mundo Qatar 2022, a Suíça, e o técnico Lmurat Yakin, convocou os seguintes jogadores:

Goleiros: Gregor Kobel, Philipp Kohn, Jonas Omlin, Yann Sommer

Defensa : Manuel Akanji, Eray Comert, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez, Fabian Schar, Silvan Widmer

Meio -campistas: Granit Xhaka, Edimilson Fernandes, Fabian Frei, Remo Freuler, Ardon Jashari, Fabian Rieder, Xherdan Shaqiri, Djibril Sow, Renato Steffen, Denis Zakaria, Michel Aebischer

Atacantes: Breel Embolo, Christian Fassnacht, Noah Okafor, Haris Seferovic, Ruben Vargas

Qual é a convocação de Camarões para a Copa do Mundo de 2022 no Catar?

Para a Copa do Mundo do Catar 2022, Camarões, e o técnico Rigobert Song convocou os seguintes jogadores:

Goleiros : Devis Epassy Mboka, Andre Onana, Simon Ngapandouentnbu

Defensa: Nicolas Nkoulou, Jean-Charles Castelletto, Collins Faï, Enzo Ebosse, Olivier Mbaizo, Nouhou Tolo, Christopher Wooh

Meio -campistas: Olivier Ntcham, Pierre Kunde Malong, Martin Hongla, Samuel Oum Gouet, Gaël Ondoua, Zambo Anguissa, Jérôme Ngom

Atacantes: Moumi Ngamaleu, Georges-Kevin Nkoudou, Vincent Aboubakar, Karl Toko Ekambi, Jean-Pierre Nsame, Bryan Mbeumo, Eric Maxim Choupo-Moting, Christian Bassogog e Marou Souaibou

