Time da Suíça é bom? Conheça o 2º adversário do Brasil na Copa do Mundo

O segundo adversário da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar é a Suíça. As equipes se enfrentam pela segunda rodada do grupo G, quatro anos depois de empatarem em 2018, na Rússia. Com uma muralha no gol, os suíços vão dar trabalho aos brasileiros pela classificação. Saiba se o time da Suíça é bom e o que esperar do elenco.

Time da Suíça é bom?

A resposta é sim torcedor, o time da Suíça é bom. Sempre presente nas edições da Copa do Mundo da FIFA, os suíços buscam o primeiro título mundial da história. Para enfrentar o Brasil na segunda rodada, o elenco chega confiante pelo grupo G, ao lado de Camarões e Sérvia.

Na primeira rodada, a Suíça venceu a equipe de Camarões por 1 a 0. Com três pontos, pode se classificar de maneira antecipada até as oitavas de final no grupo se vencer o Brasil nesta segunda na segunda rodada. Depois do Brasil, a equipe suíça é a favorita a chegar até as oitavas da Copa do Catar.

O seu elenco traz bons nomes do futebol atual, principalmente figuras que atuam na Europa. Os destaques da Suíça são Shaqiri, Embolo, Xhaka, Zakaria, Seferovic e Freuler no ataque, enquanto na defesa Akanji, Elvedi, Widmer e Rodriguez prometem guardar a área. No gol, a Suíça tem a muralha Sommer, de 33 anos e 1,83 m.

Shaqiri, hoje jogador do Chicago Fire, dos Estados Unidos, contabiliza na seleção 26 gols marcados em 110 partidas, de acordo com dados do Transfermarkt.

O torcedor brasileiro deve ficar de olho em Embolo, jovem talento que representa o Monaco. Na partida contra Camarões ele fez o gol da vitória. Com três Copas no currículo, ele tem faro para gol que pode preocupar. Na temporada, contabiliza 11 gols marcados e quatro assistência, segundo o Transfermarkt

Xhaka, por outro lado, também deve pintar nas escalações. Veterano da Seleção, ele é o capitão do elenco e camisa 10. Seu trabalho é ajudar os compatriotas a alcançarem à área e marcarem, arruinando a marcação dos brasileiros.

Confira a convocação da Suíça para a Copa do Catar

O técnico Murat Yakin convocou 26 jogadores para a Copa do Mundo do Catar:

GOLEIROS: Kobel (Borussia Dortmund), Köhn (RB Salzburg), Omlin (Montpellier) e Sommer (Borussia Mönchengladbach).

DEFESA: Akanji (Manchester City), Comert (Valencia), Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Fernandes (Mainz), Ricardo Rodríguez (Torino), Schär (Newcastle) e Widmer (Mainz).

MEIAS/ATACANTES: Aebischer (Bologna), Embolo (Monaco), Fassnacht (Young Boys), Frei (Basel), Freuler (Nottingham Forest), Jashare (Lucerna), Okafor (RB Salzburg), Riedr (Young Boys), Seferovic (Galatasaray), Shaqiri (Chicago Fire), Sow (Frankfurt), Steffen (Lugano), Vargas (Augsburg), Xhaka (Arsenal) e Zakaria (Chelsea).

Provável escalação de Brasil x Suíça no jogo de hoje - Copa do Mundo 2022

Os brasileiros estão sem Neymar e Danilo, duas peças fundamentais no ataque e na defesa respectivamente. No lugar do lateral, o técnico Tite deverá utilizar Militão.

Provável escalação do Brasil: Alisson; Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Fred, Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Richarlison.

Os suíços, por outro lado, não terão Noah Okafor, lesionado.

Provável escalação da Suíça: Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Ricardo Rodríguez; Freuler, Xhaka, Shaqiri, Sow; Rubén Vargas e Embolo.

Brasil x Suíça retrospecto

Em toda a história do futebol, as seleções de Brasil e Suíça se enfrentaram em nove oportunidades, onde duas foram em partidas da Copa do Mundo e sete amistosos, de acordo com portal UOL.

Quem leva vantagem é o Brasil com três vitórias, quatro empates e dois triunfos aos suíços. Os brasileiros também tem a vantagem no quesito gols, com 11 marcações e 9 aos suíços.

A última vez que Brasil e Suíça se enfrentaram foi em 2018, na Copa do Mundo da Rússia, na primeira rodada da fase de grupos. Em 1 a 1, os elencos decepcionaram os torcedores com a conquista de apenas um ponto cada na competição.

Já em 1950, a primeira partida entre os dois, o empate também prevaleceu.

Relembre os melhores momentos do último jogo entre Brasil e Suíça.



