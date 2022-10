Jogo do Atlético de Madrid hoje onde assistir ao vivo e horário – 18/10

Com a liderança em sua prioridade, o Atlético de Madrid recebe o Rayo Vallecano nesta terça-feira, às 16h (Horário de Brasília), para protagonizarem o duelo pelos três pontos na décima rodada do Campeonato Espanhol. O jogo do Atlético de Madrid hoje vai ser no Estádio Cívitas Metropolitano, em Madrid, com transmissão ao vivo.

Onde assistir jogo do Atlético de Madrid hoje

O jogo do Atlético de Madrid hoje vai passar na ESPN e Star +, às 16h (Horário de Brasília), pela TV fechada e o streaming em todo o país ao vivo.

Disponível apenas em operadoras na TV fechada, o canal da ESPN é responsável pelos direitos de imagem do Campeonato Espanhol na temporada. Por isso, o torcedor deve sintonizar a emissora para as emoções do futebol nesta terça.

Para quem não é assinante da TV paga, dá para assistir no Star +, aplicativo de streaming. Por mensalidade, a plataforma disponibiliza filmes, séries e muito futebol para ver no celular, tablet, computador e smartv.

Atlético de Madrid x Rayo Vallecano:

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Cívitas Metropolitano

Onde assistir: ESPN e Star +

Como chegam as equipes de Atlético de Madrid e Rayo Vallecano hoje?

Após a vitória em cima do Bilbao no fim de semana, o Atlético de Madrid volta a jogar nesta terça-feira em busca da liderança do Campeonato Espanhol. Em terceiro lugar com 19 pontos, o elenco comandado por Diego Simeone pode empatar com o Barcelona se vencer o embate de hoje. Porém, como tem desvantagem no saldo de gols, não muda de posição na tabela.

Ao todo, o Atleti soma seis vitórias, um empate e duas derrotas na temporada. Na Champions, ocupa o terceiro lugar no grupo B com quatro pontos.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Savic, Gimenez, Reinildo; De Paul, Koke, Kondogbia, Lemar; Morata e Griezmann.

Do outro lado, o Rayo Vallecano não disputa competições internacionais e, por isso, pode focar 100% em suas disputas no Campeonato Espanhol. Sem vencer por duas rodadas, o elenco aparece na décima posição com 11 pontos, conquistados em três vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Na última rodada, empatou com o Getafe em casa.

Provável escalação do Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Catena Marugán, Lejeune, García; Óscar Valentín, Comesaña, Isi Palazon, Trejo; Álvaro Garcia e Sergio Camello.

Último jogo de Atlético de Madrid x Rayo Vallecano

O último encontro de Atlético e Rayo Vallecano aconteceu em 19 de março de 2022, na temporada passada, em confronto válido pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol.

Jogando fora de casa, o Atléti levou a melhor com gol de Koke aos 49 minutos da partida. Com os três pontos, conseguiu seguir na parte de cima da tabela de classificação, mesmo sem conquistar a busca ao título.

Confira os melhores momentos da última partida entre as equipes.



Classificação da La Liga atualizada

Apenas dez rodadas foram realizadas no Campeonato Espanhol. Vinte equipes disputam o torneio nacional do futebol espanhol na temporada.

1 Real Madrid – 25 pontos

2 Barcelona – 22 pontos

3 Atlético de Madrid – 19 pontos

4 Betis – 19 pontos

5 Real Sociedad – 19 pontos

6 Ath. Bilbao – 17 pontos

7 Valencia – 14 pontos

8 Osasuna –13 pontos

9 Villarreal – 12 pontos

10 Rayo Vallecano – 11 pontos

11 Celta de Vigo – 10 pontos

12 Mallorca – 9 pontos

13 Espanyol – 9 pontos

14 Sevilla – 9 pontos

15 Girona – 8 pontos

16 Getafe – 8 pontos

17 Real Valladolid – 8 pontos

18 Almería – 7 pontos

19 Cádiz – 6 pontos

20 Elche – 3 pontos

