Jogo do Borussia Dortmund hoje: onde assistir de graça (11/11/22)

Abertura da décima quinta rodada do Campeonato Alemão nesta sexta promove encontro de Borussia’s no fim de semana

A abertura da 15ª rodada do Campeonato Alemão traz o encontro do Borussia Mönchengladbach e Borussia Dortmund nesta sexta-feira. Jogando no Estádio Borussia-Park, o jogo do Borussia Dortmund hoje vai começar às 16h30 (Horário de Brasília), com transmissão gratuita por todo o país.

O Mönchengladbach segue na nona posição com 19 pontos, vindo de derrota para o Bochum. Já o Dortmund perdeu para o Wolfsburg na última rodada enquanto está em sexto lugar com 25 pontos.

Assistir jogo do Borussia Dortmund hoje pelo OneFootball

O jogo do Borussia Dortmund hoje vai passar no OneFootball, às 16h30 (horário de Brasília) direto do Borussia-Park, na Alemanha.

Sem qualquer transmissão na TV, só dá para assistir ao jogo desta sexta-feira no aplicativo do OneFootball, plataforma de futebol gratuita. É isso mesmo torcedor, você pode assistir ao Campeonato Alemão de graça pelo celular, computador ou tablet.

Você deve baixar o aplicativo no seu celular ou acessar (www.onefootball.com) pelo navegador, encontrar o calendário da rodada em Bundesliga e clicar para assistir ao jogo. Não é preciso se cadastrar ou pagar por nada.

Torcedores que moram nos estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e em Fernando de Noronha, devem ficar atentos com a diferença com o horário de Brasília.

FICHA TÉCNICA:

Data: Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Borussia-Park

Onde assistir: OneFootball

Histórico de Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund

Por toda a história do futebol alemão, as equipes de Borussia Mönchengladbach e Borussia Dortmund se enfrentam em 128 oportunidades, com vantagem de 57 vitórias aos aurinegros, 35 empates e 36 triunfos ao Gladbach, de acordo com dados do portal Transfermarkt.

No quesito gols, o Dortmund marcou 255 enquanto os Potros têm apenas 200 gols marcados. O último encontro foi em 20 de fevereiro de 2022, na temporada passada, com o placar em 6 a 0 ao Dortmund.

O termo "Borussia" não remete à cidade. Não existe nenhuma cidade alemã com esse nome. De acordo com a Bundesliga, a palavra "Borussia" é o latim para Prússia, antigo estado europeu que compreendia parte do que hoje é a Alemanha, Polônia, Lituânia e Rússia.

Com a Alemanha unificada se tornando uma nação mais e mais industrializada, os clubes alemães como Dortmund, Gladbach, Neunkirchen e Fulda foram criados.

Escalações:

Provável escalação do Borussia Mönchengladbach: Olschowsky; Scally, Friedrich, Elvedi, Bensebaini; Kone, Weigl, Hofmann, Kramer, Stindl; Thuram.

Provável escalação do Borussia Dortmund: Kobel; Süle, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Özcan, Bellingham, Adeyemi, Brandt; Reyna e Moukoko.

Os anfitriões não podem contar com Neuhaus, Plea e Wolf.

Já os visitantes não terão Bynoe-Gittens, Dahoud, Haller, Meunier, Morey e Rothe.

