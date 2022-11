Jogo do Borussia Dortmund hoje onde assistir DE GRAÇA (05/11/2022)

Pela décima terceira rodada no Campeonato Alemão, o jogo do Borussia Dortmund hoje vai começar às 11h30 (Horário de Brasília), contra o Bochum, integrante da zona de rebaixamento. Os elencos se encontram Signal Iduna Park para disputarem os três pontos na rodada.

Onde assistir jogo do Borussia Dortmund hoje

O OneFootball vai transmitir o jogo do Borussia Dortmund hoje, às 11h30 (Horário de Brasília), de graça para todo o país ao vivo.

Sem qualquer transmissão na TV, a plataforma de vídeos é quem transmite o jogo do Campeonato Alemão com exclusividade neste sábado de graça por todo o país.

Para quem gosta de assistir pelo celular a opção é baixar o OneFootball, plataforma gratuita de futebol, tanto no Android ou iOS. Também dá pra acessra no site pelo computador ou celular (www.onefootball.com).

Horário: 11h30 (horário de Brasília)

Local: Signal Iduna Park

TV: Sem transmissão

Online: OneFootball

Informações de Borussia Dortmund x Bochum no jogo

O Borussia Dortmund carimbou o seu passaporte para as oitavas de final da Champions League. Enquanto isso, ocupa a quarta posição do Campeonato Alemão com 22 pontos, conquistados em sete vitórias, um empate e quatro derrotas na competição. Se vencer hoje pula duas posições, mas não alcança as primeiras posições devido à diferença no saldo de gols.

Do outro lado, o Bochum se mantém na 17ª posição, da zona de rebaixamento, com apenas 7 pontos conquistados. São duas vitórias, um empate e nove jogos perdidos entre as 12 rodadas disputadas até aqui na temporada. Os visitantes não deixam a degola mesmo se vencerem neste sábado, mas somam pontos.

Borussia Dortmund-Bochum: últimos jogos

Borussia Dortmund 3 x 4 Bochum

Bochum 1 x 1 Borussia Dortmund

Bochum 1 x 4 Borussia Dortmund

Escalações:

Provável escalação do Borussia Dortmund: Kobel; Sule, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Ozcan, Bellingham, Adeyemi, Brandt; Reyna e Moukoko.

Provável escalação do Bochum: Riemann; Gamboa, Ordets, Heintz, Soares; Losilla, Stoger, Osei-Tutu; Forster, Antwi-Adjei e Hofmann.

Os anfitriões não poderão contar com Bynoe-Gittens, Dahoud, Haller, Meunier e Morey.

Já aos visitantes, o técnico Thomas Letsch não terá Asano, Goralski e Grave, lesionados.

Jogos da rodada no Campeonato Alemão hoje

Nove confrontos serão disputados neste fim de semana entre sexta-feira, sábado e domingo pela 13ª rodada do Campeonato Alemão na temporada.

A competição vai se afunilando cada vez mais e, com isso, os times brigam pela parte de cima da classificação, além da luta contra o rebaixamento.

Confira todos os jogos de hoje e os horários.

Borussia Monchengladbach x Stuttgart

Sábado (05 de novembro):

11h30 - Hertha Berlin x Bayern de Munique

11h30 - Augsburg x Eintracht Frankfurt

11h30 - Borussia Dortmund x Bochum

11h30 - Hoffenheim x RB Leipzig

11h30 - Mainz x Wolfsburg

14h30 - Werder Bremen x Schalke 04

Domingo (06 de novembro):

11h30 - Bayer Leverkusen x Union Berlin

13h30 - Freiburg x Colônia

