Jogo do Brasil hoje ao vivo: onde vai passar e horário na TV (23/09)

Tem Neymar em campo com a Seleção Brasileira hoje! Nesta sexta-feira, 23 de setembro, a equipe canarinho enfrenta Gana em amistoso preparatório às 15h30 (Horário de Brasília), no Stade Océane, em Le Havre. Com transmissão gratuita, saiba onde assistir ao jogo do Brasil hoje ao vivo.

Este é o penúltimo compromisso do time brasileiro antes da Copa do Mundo no Catar.

Onde vai passar jogo do Brasil hoje ao vivo

O jogo do Brasil hoje vai passar na Globo, na TV aberta, e no SporTV, pela TV fechada às 15h30 (Horário de Brasília), além da plataforma de streaming GloboPlay de graça ao público.

Para todo o Brasil, a Rede Globo transmite o amistoso internacional entre Brasil e Gana nesta sexta-feira, com narração de Galvão Bueno e comentários de Ana Thaís Matos, Junior e Sandro Meira Ricci comentam. Basta sintonizar e curtir ao vivo todas as emoções de Neymar e os astros da bola.

Para quem já está acostumado, o canal SporTV, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, também transmite a partida. Quem narra é Luiz Carlos Jr, com comentários de Lédio Carmona e Pedrinho em todo o território brasileiro.

O torcedor que prefere assistir pelo celular pode sintonizar o GloboPlay, serviço de streaming

Mas ao torcedor que está acostumado a assistir pelo celular, existe a opção do GloboPlay! Mesmo sendo serviço de streaming, a plataforma retransmite as imagens de graça para todo o público! É isso mesmo o que você leu torcedor, dá para assistir ao jogo do Brasil de graça pelo GloboPlay.

Horário: 15h30 (Horário de brasília)

Local: Stade Océane, em Le Havre, na França

Onde vai passar jogo do Brasil hoje: Globo, SporTV e GloboPlay

Prováveis escalações de Brasil x Gana

A única baixa do técnico Tite é Alex Sandro, substituído por Renan Lodi, do Nottingham Forest, após lesionar-se em treinos da Juventus.

No ataque, Neymar, Raphinha, Richarlison e Vini Junior estarão na linha de frente para impedir os oponentes e se preparar até o Mundial.

Provável escalação do Brasil: Alisson; Militão, Alex Telles, Marquinhos, Thiago Silva; Casemiro, Paquetá, Raphinha; Neymar, Richarlison e Vini Jr.

A seleção de Gana, por outro lado, não tem baixas para o amistoso desta sexta. Por isso, deve manter a escalação principal.

Provável escalação de Gana: Abdul Manaf; Daniel Amartey, Rahman, Edmund Addo, Alidu; André Ayew, Mubarak, Mohammed Kudus, Adul Fatawu; Benjamin Tetteh e Felix Afena-Gyan.

Quando o Brasil estreia na Copa do Mundo?

O Brasil estreia na quinta-feira, 24 de novembro, contra a Sérvia pela primeira rodada do grupo G a partir das 16h (Horário de Brasília). O Lusail Iconic Stadium, em Lusail, no Catar, será o palco da estreia com transmissão para todos os estados.

Além da Sérvia, o Brasil está no grupo G ao lado de Camarões e Suíça. Em pontos corridos e em turno único, serão três rodadas onde se enfrentam entre si por pontos. Cada vitória garante três pontos ao vencedor do embate, enquanto apenas 1 em caso de empate. Ao fim da primeira fase, os dois primeiros de cada grupo avançam para as oitavas de final, depois as quartas, semifinal e por fim a grande final.

A Copa do Mundo conta com trinta e duas seleções dos mais variados continentes. A abertura da competição será no domingo, dia 20 de novembro, com o duelo entre Catar e Equador.

