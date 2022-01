Jogo do Campinense x Bahia hoje: onde vai passar e horário – 29/01

Pela segunda rodada da Copa do Nordeste, as equipes se enfrentam neste sábado ao vivo

Abrindo a segunda rodada da Copa do Nordeste, as equipes de Campinense x Bahia se enfrentam neste sábado, 29/01, a partir das 16h (horário de Brasília), jogando no Estádio Amigão, na cidade de Campina Grande. O jogo do Bahia hoje tem transmissão e, por isso, saiba onde assistir ao vivo e online.

Onde assistir ao jogo do Bahia hoje ao vivo

O pay-per-view do Nordeste FC vai exibir o jogo ao vivo com cobertura online no site e aplicativo às 16h. Os serviços está disponível através do site oficial (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo para Android e iOS em diferentes valores.

Horário: 16h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: PPV do Nordeste FC através do site (www.nordestefc.com.br) ou aplicativo

Escalações de Campinense x Bahia

Pela primeira rodada da Copa do Nordeste, o Campinense acabou tropeçando diante do Náutico no empate sem gols e contabilizou somente um ponto, aparecendo em segundo lugar no grupo A da competição. Dessa maneira, entra em campo neste sábado buscando o seu primeiro triunfo na temporada do torneio.

Enquanto isso, o Bahia estreia no torneio pelo jogo de hoje e, se vencer, consegue alcançar a parte de cima da classificação do grupo B, já que aparece zerado na classificação neste momento. Pelo Campeonato Baiano, entretanto, o elenco baiano está em terceiro lugar com uma vitória e dois empates na conta.

Campinense: Mauro; Felipe, Michel, Vinicius, Filipe Ramon; Rafinha, Serginho Paulista, Dione; Juninho Potiguar, Matheus Régis; Olávio.

Bahia: Danilo Fernandes; Jonathan, Gustavo Henrique, Luiz Otávio, Djalma Silva; Rezende, Marco Antônio, Patrick de Lucca, Daniel; Raí Nascimento, Marcelo Ryan

Relembre o último jogo entre Campinense x Bahia.

