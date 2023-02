Jogo do Ceará x Sport tem transmissão no SBT? Como assistir de graça hoje (14/2)

Em dia agitado com a terceira rodada da Copa do Nordeste, o torcedor pode comemorar! O jogo do Ceará hoje contra o Sport tem transmissão na televisão aberta. A bola rola às 21h30 (Horário de Brasília) para a região Nordeste nesta quarta-feira, 14 de fevereiro, com a possibilidade do torcedor ficar de olho.

A partida acontecerá no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, no Ceará.

Quer saber como ficar por dentro do jogo do Ceará e Sport hoje na Copa do Nordeste? Acompanhe o guia completo na sequência com a transmissão da partida.

Onde assistir jogo do Ceará x Sport hoje?

SBT: O canal SBT é o único que transmite a partida entre Ceará e Sport nesta terça-feira. Na televisão aberta, a emissora vai exibir somente para os estados do Pernambuco e Alagoas. A equipe de transmissão não foi divulgada. É de graça e o torcedor só precisa ligar a televisão no horário marcado.

SITE DO SBT: Para assistir pelo celular basta acessar o site do SBT (www.sbt.com.br) pelo navegador ou no aplicativo SBT Play. Lembrando que o sistema funciona de acordo com a localização do usuário, ou seja, somente moradoras dos estados determinados na transmissão é que terão acesso.

O SBT Play é de graça e está disponível no celular ou tablet.

Grupos da Copa do Nordeste 2023

Dois grupos de oito abriram as dezesseis equipes na Copa do Nordeste. Por oito rodadas em turno único, integrantes da mesma chave não podem se enfrentar.

Os oito primeiros da tabela em cada grupo avançam para as quartas de final, a primeira etapa do mata-mata. Sempre em partida única, o time que vence segue na competição até a semifinal, enquanto os perdedores se despedem.

A final é a única etapa jogada em ida e volta.

GRUPO A: Sport, Fortaleza, Ferroviário, CRB, Sampaio Corrêa, Fluminense PI, Vitória e Atlético BA

GRUPO B: CSA, Náutico, Sergipe, ABC, Ceará, Santa Cruz, Bahia e Campinense

Terceira rodada

Confira a agenda da terceira rodada da fase de grupos na Copa do Nordeste.

Terça-feira, 14/02:

Campinense x CRB - 19h

CSA x Ferroviário - 19h30

Santa Cruz x Atlético de Alagoinhas - 19h30

Bahia x Fortaleza - 21h30

Ceará x Sport - 21h30

Quarta-feira, 15/02:

Sergipe x Vitória - 19h30

Náutico x Fluminense PI - 21h30

ABC x Sampaio Corrêa - 21h30

