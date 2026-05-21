Jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu

Jogo do Corinthians hoje: onde vai passar Peñarol x Corinthians

Jogo do Corinthians hoje: onde vai passar Peñarol x Corinthians

O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira, 21, para enfrentar o Peñarol, no Uruguai, pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida começa às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, e pode encaminhar a classificação do time paulista com a melhor campanha da chave.

Onde assistir Peñarol x Corinthians ao vivo

O jogo entre Peñarol e Corinthians nesta quinta terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo streaming Disney+.

O Timão busca defender a liderança do Grupo E da Copa Libertadores. Mesmo vivendo um momento instável no Campeonato Brasileiro, o Corinthians faz campanha sólida na Libertadores. O time comandado por Fernando Diniz segue invicto no torneio continental e lidera o Grupo E.

A equipe paulista chega ao Uruguai buscando manter a primeira colocação, posição considerada estratégica para decidir os jogos do mata-mata na Neo Química Arena.

A tendência é que Diniz utilize força máxima, apesar da pressão após a derrota no Brasileirão no último fim de semana.

Do outro lado, o Peñarol chega pressionado e praticamente joga a vida na competição. A equipe uruguaia ainda não venceu na fase de grupos e precisa dos três pontos para continuar sonhando com uma vaga nas oitavas de final.

O Peñarol encara a partida como decisiva. Com apenas dois pontos conquistados até aqui, o clube uruguaio precisa vencer para seguir vivo na disputa por classificação.

O técnico Diego Aguirre deve apostar em uma equipe mais compacta defensivamente, tentando explorar velocidade pelos lados do campo nos contra-ataques.

Prováveis escalações

O Peñarol apresenta a seguinte escalação: Washington Aguerre; Franco Escobar, Emanuel Gularte e Maximiliano Olivera; Brian Barboza e Gastón Togni; Eric Remedi, Roberto Fernández e Jesús Trindade; Leandro Umpiérrez e Matías Arezo.

O Corinthians deve escalar Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, Carrillo (André ou Allan), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Jesse Lingard e Yuri Alberto.