Futebol

Salário dos jogadores do Flamengo: 6 maiores cifras em 2026

Rubro-Negro tem a maior folha de pagamentos entre os times do Brasil

jornalista Anny Malagolini, SEOEscrito por Anny Malagolini
Salário dos jogadores do Flamengo Jorginho recebe maior salário - Divulgação/Flamengo

O Clube de Regatas do Flamengo segue com a maior folha salarial do futebol brasileiro em 2026. Com contratações de peso e renovações milionárias, o elenco rubro-negro reúne alguns dos jogadores mais bem pagos do país. Veja quem lidera a lista dos maiores salários do clube nesta temporada e relembre a trajetória de cada atleta.

1 – Jorginho — R$ 2,9 milhões

Jorginho assumiu o posto de jogador mais bem pago do Flamengo em 2026 ao receber salário de R$ 2,9 milhões. Revelado nas categorias de base do Hellas Verona, da Itália, o volante construiu praticamente toda a carreira no futebol europeu. O meia ganhou destaque atuando pelo Società Sportiva Calcio Napoli, onde virou referência pela qualidade nos passes e controle do meio-campo.

Depois, brilhou no Chelsea Football Club, conquistando títulos importantes, incluindo a Liga dos Campeões. Naturalizado italiano, também foi peça importante da seleção da Itália campeã da Eurocopa de 2021. Em 2026, acertou com o Flamengo para reforçar o elenco estrelado do clube carioca.

2 – Lucas Paquetá — R$ 2,2 milhões

Cria da base do Flamengo, Lucas Paquetá retornou ao clube em uma das negociações mais caras da história rubro-negra, no valor de 42 milhões de euros. O meia ganhou projeção nacional em 2018, quando se destacou pelo time profissional do Flamengo antes de ser vendido ao Associazione Calcio Milan.

Na Europa, também atuou pelo Olympique Lyonnais e pelo West Ham United, onde viveu uma das melhores fases da carreira. Presença frequente na seleção brasileira, Paquetá ficou conhecido pela versatilidade, habilidade e capacidade ofensiva.

Paquetá tem salário de R$ 2,2 milhões.

3 – Saúl Ñíguez — R$ 2 milhões

Saúl Ñíguez chegou ao Flamengo como um dos reforços internacionais mais badalados dos últimos anos e ganha R$ 2 milhões por mês. Formado pelo Club Atlético de Madrid, o meio-campista passou grande parte da carreira no clube espanhol, sendo destaque em campanhas de Liga dos Campeões e títulos nacionais.

O espanhol também teve passagem pelo Chelsea Football Club, da Inglaterra. Conhecido pela qualidade técnica e visão de jogo, Saúl chegou ao futebol brasileiro em 2026 para aumentar ainda mais o nível do elenco rubro-negro.

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4 – Alex Sandro — R$ 1,9 milhão

Alex Sandro construiu uma carreira consolidada no futebol europeu antes de vestir a camisa do Flamengo, onde recebe R$ 1,9 milhão. O lateral-esquerdo iniciou a trajetória profissional no Club Athletico Paranaense e logo chamou atenção do futebol internacional.

Na Europa, atuou pelo Futebol Clube do Porto e depois se tornou um dos principais laterais da Juventus Football Club, onde conquistou diversos títulos nacionais. Alex Sandro também acumulou convocações para a seleção brasileira ao longo da carreira.

5 – Bruno Henrique — R$ 1,8 milhão

Ídolo recente da torcida rubro-negra, Bruno Henrique viveu os melhores momentos da carreira no Flamengo. Antes de chegar ao clube, o atacante passou por equipes como Goiás Esporte Clube, Santos Futebol Clube e pelo futebol alemão.

No Flamengo, tornou-se um dos principais nomes da geração vitoriosa iniciada em 2019, conquistando títulos da Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. A velocidade e a capacidade decisiva fizeram do atacante um dos jogadores mais importantes da equipe nos últimos anos. Ele tem um salário de R$ 1,8 milhão.

6 – Samuel Lino — R$ 1,8 milhão

Samuel Lino ganhou notoriedade após boas atuações no futebol português e espanhol. Revelado pelo São Bernardo Futebol Clube, o atacante chamou atenção atuando no Gil Vicente Futebol Clube.

O desempenho levou o jogador ao Club Atlético de Madrid, onde ganhou espaço no futebol europeu. Em 2026, acertou com o Flamengo como uma das contratações mais importantes da temporada para o setor ofensivo do clube. Atualmente, ele recebe R$ 1,8 milhão.

Leia também: quais títulos o Flamengo não tem

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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