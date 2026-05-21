Jogo do Flamengo hoje: onde assistir Flamengo x Estudiantes

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (20), às 21h30 (horário de Brasília), para encarar o Estudiantes de La Plata, no Maracanã, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

Onde assistir Flamengo x Estudiantes ao vivo

A partida entre Flamengo e Estudiantes de La Plata terá transmissão ao vivo na TV aberta pela Globo e no streaming pelo Paramount+. O duelo acontece nesta quarta-feira (20), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

No jogo disputado na Argentina, as equipes ficaram no empate por 1 a 1. Agora, diante da torcida, o Rubro-Negro tenta encaminhar a classificação no Grupo A. A equipe carioca soma sete pontos e pode chegar a dez caso a Conmebol confirme a vitória por W.O. diante do Independiente Medellín.

O técnico Leonardo Jardim terá reforços importantes para o duelo. Suspensos no Brasileirão contra o Athletico-PR, Evertton Araújo e Jorginho retornam ao time titular. Outro nome que disputa vaga entre os onze iniciais é Bruno Henrique, destaque na última rodada.

Além disso, Luiz Araújo volta a ficar à disposição após ausência por questões familiares. O departamento médico ainda avalia as condições de Erick Pulgar e Gonzalo Plata antes da divulgação oficial dos relacionados.

Escalação

A provável escalação do Flamengo tem: Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Evertton Araújo, Jorginho e Lucas Paquetá; Carrascal (Plata), Bruno Henrique (Michael) e Pedro.

O único desfalque confirmado é Giorgian De Arrascaeta, que segue em recuperação de uma lesão no ombro direito.

Do outro lado, o Estudiantes chega pressionado após eliminação no Campeonato Argentino. A equipe comandada por Alexander Medina teve nove dias de preparação para o confronto no Rio de Janeiro e deve contar com força máxima.

A provável formação do Estudiantes tem: Muslera; Meza, Núñez, González Pírez e Tomás Palacios; Amondarain, Piovi, Alexis Castro e Benedetti; Tiago Palacios e Carrillo.

A arbitragem será uruguaia, comandada por Esteban Ostojich. Os assistentes serão Martin Soppi e Horacio Ferreiro, enquanto Leodan González ficará responsável pelo VAR.