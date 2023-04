Saiba como assistir ao jogo do Corinthians sub 20 hoje. Foto: Reprodução Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians

Estreia do Corinthians no Campeonato Paulista sub 20 vai ser contra o São Caetano nesta segunda-feira

Jogo do Corinthians sub 20 x São Caetano: onde assistir hoje (17/04)

O Timão estreia no Campeonato Paulista sub 20 nesta segunda-feira, 17 de abril, contra o São Caetano. Com início às 15h (horário de Brasília), o jogo do Corinthians sub 20 hoje é transmitido online e de graça no Youtube. A partida será no Estádio Municipal Anacleto Campanella, em São Caetano. Vem ver os detalhes.

Assistir o jogo do Corinthians sub 20 hoje ao vivo

A transmissão do jogo do Corinthians Sub 20 é no canal da Federação Paulista no Youtube. Nenhum canal de televisão vai exibir o duelo entre São Caetano e Corinthians nesta segunda-feira.

O canal Futebol Paulista é de responsabilidade da Federação Paulista de Futebol. Ela disponibiliza todos os jogos da rodada através da plataforma de vídeos Youtube.

Para assistir é só entrar no site ou no aplicativo entre dispositivos móveis, digitar "Futebol Paulista", e clicar no link ao vivo. Dá para ver de qualquer lugar do Brasil.

Sob o comando do treinador Danilo, ídolo e ex-jogador do Corinthians, o elenco entra em campo nesta segunda-feira confiante depois de vencer o América Mineiro - na última rodada do Brasileirão da categoria de base.

Grupo do Corinthians no Sub 20

O Corinthians está no grupo 12 do Campeonato Paulista sub 20 na temporada. O elenco vai jogar dez rodadas em pontos corridos, onde os dois melhores avançam para a segunda fase, além dos seis melhores terceiros lugares.

GRUPO 12

1 Água Santa - 3 pontos

2 União Suzano - 3 pontos

3 Corinthians - 0 pontos

4 São Caetano - 0 pontos

5 ECUS - 0 pontos

6 União Mogi - 0 pontos

Como funciona o Paulistão sub 20?

Setenta e oito times jogam o Campeonato Paulista Sub 20 na temporada. Eles são divididos em 13 grupos de seis cada, onde se enfrentam por dez rodadas, em dois turnos por pontos corridos.

Disputam o Paulistão sub 20 os times de Mirassol, Corinthians, São Caetano, América, Rio Preto, Olímpia, Fernandópolis, Tanabi, Vocem, José Bonifácio, Araçatuba FC, Bandeirante, Santacruzense, Tupã, Botafogo SP, Comercial, CA Bandeirante, Batatais, Francana, Inter de Bebedouro, Novorizontino, XV de Jaú, Ferroviária, Monte Azul, Catanduvense, Taquaritinga, São Carlos, Velo Clube, Inter de Limeira, Lemense, Rio Claro, União São João, Guarani, Rio Branco, XV de Piracicaba, Comercial de Tietê, Independente, Capivariano, Brasilis, Ponte Preta, Guaçuano, Itapirense, Mogi Mirim, Aguaí, Sharjah Brasil, Oeste, São Bento, Desportivo Brasil, Ituano e Salto.

Também vão jogar Bragantino, Guarulhos, Ibrachina, Portuguesa, Flamengo SP, Barcelona SP, São Paulo, Juventus, Audax, Nacional, Grêmio Osasco, Ska Brasil, Taubaté, Atlético Guaratinguetá, Palmeiras, Manthiqueira, São José, Joseense, Água Santa, União Suzano, ECUS, União Mogi, Santos, EC São Bernardo, Portuguesa Santista, Jabaquara, Mauã e Mauaense.

Os dois melhores de cada grupo avançam para a segunda fase, enquanto os seis melhores terceiros colocados entre os grupos avançam também. Daí, vem a terceira fase, quartas de final, semifinal, e a final, sempre disputado em jogos de ida e volta.

A final do Paulistão na categoria de base está marcada para 18 e 25 de novembro de 2023, ambos sábados.

