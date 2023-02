Jogo do Flamengo hoje tem transmissão onde? Como assistir na TV e online (15/02)

Tem Mengão em campo hoje! O clube entra em campo nesta quarta-feira, 15 de fevereiro, onde o jogo do Flamengo vai ser contra o Volta Redonda na oitava rodada do Campeonato Carioca. A boa notícia é que o torcedor pode assistir na televisão aberta, direto do conforto da sua casa sem pagar nada por isso. A bola rola às 21h10 (Horário de Brasília).

Não esqueça do horário, ligue o seu televisor e acompanhe nesta quarta-feira todas as emoções do embate no estadual mais popular do país.

Transmissão do jogo do Flamengo hoje no Carioca

O jogo do Flamengo no Campeonato Carioca hoje tem transmissão na BAND, BandSports e o site da BAND às 21h10.

TV ABERTA: o canal BAND é o responsável por transmitir as emoções do Campeonato Carioca na temporada. Através da TV aberta, a emissora exibe até dois jogos por rodada para todo o Brasil de graça e ao vivo.

TV PAGA: para quem é assinante da TV fechada e prefere assistir por lá, dá para sintonizar o BandSports, canal da Rede Bandeirantes disponível somente em operadoras de por assinatura. A narração e os comentários são diferentes do canal principal.

ONLINE: outra maneira de acompanhar ao jogo do Flamengo no Campeonato Carioca é no site da BAND. O site da emissora disponibiliza a programação ao vivo e de graça do canal no portal. Basta acessar a plataforma, clicar em "ao vivo" no menu, escolher o ícone da BAND e dar o play.

Relacionados do Flamengo

O Flamengo divulgou a lista dos jogadores relacionados para o confronto desta quarta-feira, contra o Volta Redonda.

Léo Pereira e Filipe Luís ainda se recuperam das lesões no Mundial de Clubes, enquanto Bruno Henrique e Victor Hugo continuam fora e em trabalho de recuperação no departamento médico.

Provável escalação do Flamengo: Santos; Ayrton Lucas, David Luiz, Fabricio Bruno, Varela; Thiago Maia, Gerson, Vidal (Everton Ribeiro); Arrascaeta, Pedro e Gabigol.

Confira a lista completa de relacionados.

Além de disputar o Campeonato Carioca, o Flamengo também tem compromisso marcado na Recopa Sul-Americana, torneio da Conmebol que reúne os atuais campeões da Libertadores e Sul-Americana.

Em ida e volta, as equipes disputam o titulo de melhor equipe do continente. A competição foi reativada em 2003 pela Conmebol.

O Flamengo vai enfrentar o Independiente del Valle, do Equador, campeão da Sula. O primeiro confronto está marcado para terça-feira, 21 de fevereiro, às 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Complejo Independiente del Valle.

A partida de volta será em 28 de fevereiro, às 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O campeão da Libertadores sempre tem a vantagem de definir em casa.

