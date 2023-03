Jogo do Fluminense em Brasília: onde assistir de graça hoje, sábado (04/3)

O Fluminense ainda sonha com o título da Taça Guanabara. Neste sábado (04), o elenco tricolor enfrenta o Bangu no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela décima e penúltima rodada do Campeonato Carioca. A bola vai rolar no jogo do Fluminense hoje às 16h (Horário de Brasília).

O Tricolor tem 19 pontos na vice-liderança, quatro a menos que o Flamengo. Se vencer o Rubro-Negro perder na rodada, o Fluminense continua vivo na disputa pelo título.

Por que o jogo do Fluminense vai ser em Brasília?

O Bangu vendeu o mando de campo para a empresa Metrópoles Sports, e por isso o jogo do Fluminense vai acontecer no Estádio Mané Garrincha, na capital federal.

O objetivo da empresa é dar a oportunidade de acompanhar de pertinho o seu time do coração para todos os torcedores que moram em Brasília. Além disso, dar visibilidade e colocar a capital no mapa do futebol também é uma intenção.

Este não é o primeiro jogo de futebol em Brasília este ano. O espaço recebeu a final da Supercopa do Brasil, e também os embates entre América Mineiro e Cruzeiro, o jogo do Vasco contra Nova Iguaçu, Botafogo diante do Boavista no Campeonato Carioca, Corinthians e Portuguesa no Paulistão, Flamengo e Botafogo e o embate entre Trem e Vasco na Copa do Brasil.

Como assistir o jogo do Fluminense hoje ao vivo

O jogo do Fluminense x Bangu tem transmissão na BAND e no site da BAND ao vivo. Para todos os estados do Brasil na TV aberta, a Rede Bandeirantes é a emissora oficial do jogo do Fluminense neste sábado pela penúltima rodada do Campeonato Carioca. A programação da emissora é retransmitida no site ao vivo e de maneira gratuita.

Fluminense tem Libertadores?

Classificação da Taça Guanabara

Doze equipes competem a Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca, disputada em onze rodadas.

1 Flamengo - 23 pontos

2 Fluminense - 19 pontos

3 Vasco - 17 pontos

4 Volta Redonda - 16 pontos

5 Botafogo - 16 pontos

6 Audax - 12 pontos

7 Bangu - 12 pontos

8 Nova Iguaçu - 10 pontos

9 Madureira - 9 pontos

10 Portuguesa - 9 pontos

11 Resende - 4 pontos

12 Boavista - 2 pontos

