Jogo do Real Madrid hoje x Sevilla: onde vai passar e horário (22/10)

Para se manter na liderança, o Real Madrid entra em campo neste sábado, 22 de outubro, diante do Sevilla em partida válida pela décima primeira rodada do Campeonato Espanhol. O jogo do Real Madrid hoje vai ser às 16h (Horário de Brasília) no Estádio Santiago Bernabéu.

O clássico espanhol entre as equipes vai ser transmitido na TV e também online.

Qual canal vai passar jogo do Real Madrid hoje

O jogo do Real Madrid e Sevilla hoje neste sábado vai passar na ESPN, na TV paga, e no Star +, na plataforma de streaming para assinantes, às 16h (Horário de Brasília) para todo o Brasil ao vivo.

Disponível para assinantes, o canal da ESPN só pode ser assistido entre as operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Outra maneira de acompanhar é o serviço de streaming, disponível no site www.starplus.com por diferentes valores e pacotes.

Data: 22 de outubro de 2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Escalação do Real Madrid x Sevilla no jogo de hoje

Para o técnico Ancelotti, o goleiro Courtois está de volta, enquanto Ceballos e Mariano seguem fora, já que não aparecem na convocação disponível no site oficial do Real.

Já ao Sevilla, Salas cumpre suspensão, enquanto Nianzou, Corona e Rekik estão indisponíveis, de acordo com o clube.

Real Madrid: Courtois; Mendy, Alaba, Militão, Carvajal; Tchouameni, Kroos, Modric; Valverde, Vini Jr e Benzema.

Sevilla: Bono; Acuña, Delaney, Carmona; Gudelj, Montiel, Rakitic, Alex Telles; Rafa Mir, Papu Gómez e Isco.

Como vem as equipes na temporada?

Ainda sem perder no Campeonato Espanhol no início de temporada, o Real Madrid vai disputar o confronto da rodada em casa, no Santiago Bernabéu, com o apoio de torcedores para apoiar o elenco. Líder com 28 pontos, três de vantagem com o segundo lugar, o Barcelona, o elenco merengue coleciona nove vitórias e um empate. Se ganhar na rodada e os culés perderem, o Real sobe a vantagem para seis pontos.

Do outro lado, o Sevilla aparece na décima segunda posição da tabela com 10 pontos, conquistados em duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas. O elenco não perde por três rodadas, mas, diante do favorito na temporada, deverá escalar os seus titulares em busca dos três pontos.

O Sevilla na Champions League corre o risco de não se classificar, em terceiro lugar no grupo G com apenas dois pontos.

Jogos da rodada no Campeonato Espanhol

O sábado não traz apenas o embate entre Real Madrid e Sevilla. A décima primeira rodada do Campeonato Espanhol, a primeira divisão do futebol no país, também apresenta outros três jogos.

No fim de semana, até a segunda-feira, a rodada continua com duelos que prometem agitar a classificação.

Sábado (22/10):

09h – Rayo Vallecano x Cádiz

11h15 – Real Valladolid x Real Sociedad

13h30 – Valencia x Mallorca

16h – Real Madrid x Sevilla

Domingo (23/10):

09h – Espanyol x Elche

11h15 – Betis x Atlético de Madrid

13h30 – Girona x Osasuna

13h30 – Villarreal x Almeria

16h – Barcelona x Athletic Bilbao

Segunda-feira (24/10):

16h – Celta de Vigo x Getafe

