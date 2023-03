Jogo do Vasco e Bangu hoje ao vivo CazéTV; veja o horário (09/03/2023)

Depois de vencer o Clássico dos Milhões no fim de semana, o Vasco volta a jogar nesta quinta-feira. O Estádio São Januário será o palco do embate contra o Bangu, pela última rodada do Campeonato Carioca. O jogo do Vasco hoje vai começar às 19h30 (Horário de Brasília).

O time do Vasco busca a vitória para confirmar a classificação na semifinal, enquanto o Bangu quer os três pontos para garantir a vaga na Taça Rio.

Onde vai passar o jogo do Vasco?

O canal do CazéTV no Youtube e Twitch terão transmissão do jogo do Vasco e Bangu nesta quinta-feira, às 19h30, pela última rodada do Campeonato Carioca. As duas plataformas tem sinal gratuito e o torcedor não precisa se inscrever para assistir.

Ambas as plataformas estão disponíveis para todos os estados do Brasil. Não precisa de cadastro para entrar nos canais ou sequer pagar pelo sinal. É 100% gratuito.

Lembrando que nenhum canal de televisão vai transmitir o jogo do Vasco hoje.

Escalações de Vasco x Bangu

Para a última rodada do Campeonato Carioca, os treinadores de Vasco e Bangu devem manter as escalações da rodada anterior.

Escalação do Vasco hoje: Léo Jardim;

Pumita Rodríguez,

Miranda,

Léo Pelé,

Lucas Piton;

Rodrigo,

Jair,

Andrey Santos;

Gabriel Pec,

Pedro Raul,

Alex Teixeira.

Escalação do Bangu hoje: Matheus Santilo;

Carlos Eduardo,

Adryan,

Patrick,

Gabriel Feliciano;

Renatinho,

Adsson,

Renê Junior,

Smauel;

Luis Felipe,

Marcos Calazans.

Do que o Vasco precisa para se classificar na semifinal?

Terceiro colocado na Taça Guanabara, o Vasco não tem mais chances de levantar o caneco da primeira fase do Campeonato Carioca. Porém, a vitória é importante para assegurar a vaga do Cruz Maltino na semifinal.

Com 20 pontos, o Vasco só precisa vencer o seu jogo nesta quinta-feira. Além disso, a derrota do Fluminense ou Flamengo dão a possibilidade do Gigante da Colina ganhar uma posição caso vença o Bangu.

O Vasco só não pode perder, porque aí corre o sério risco de ficar fora da semifinal.

