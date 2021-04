Jogo do Vasco hoje [3-4]: saiba como assistir, horário e escalação

Vasco e Bangu abrem a 8ª rodada do Campeonato Carioca 2021, neste sábado (3), às 21h05, no Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O Cruzmaltino chega para o duelo sem perder há cinco jogos no Estadual, no entanto venceu apenas um confronto e empatou os outros quatro. Com uma fraca campanha, a equipe de Marcelo Cabo está em nono lugar, fora da zona de classificação. Saiba onde assistir o jogo do Vasco de hoje.

Onde assistir o jogo do Vasco hoje

A plataforma digital única do Cariocão TV exibe o jogo do Vasco hoje ao vivo para todo o país. No entanto, o sistema é pago e o torcedor que quiser ser cliente terá acesso à conteúdos inéditos contando com pré-jogo, jogo, mas também com o pós. Conheça então os três tipos de assinaturas pay-per-view:

Assinatura de todos os jogos do campeonato: R$ 129,90 (parcelado em até 4 vezes);

Assinatura mensal: R$ 49,90;

Compra de partida única: R$ 59,90.

Onde e quando será Vasco e Bangu?

Vasco e Bangu se enfrentam às 21h05 deste sábado, 3 de abril, no Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira, conhecido como Estádio da Cidadania ou Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Embora o mando de campo seja do Cruzmaltino, a partida precisou ser realocada para o interior do Estado por conta do veto de jogos na cidade do Rio de Janeiro. O prefeito da capital carioca Eduardo Paes (DEM) proibiu a realização de partidas no município até dia 4 deste mês, como medida de prevenção à pandemia do novo coronavírus.

A equipe de Marcelo Cabo conquistou apenas uma vitória em toda competição e soma apenas sete pontos. Com uma campanha então de média para ruim, o Cruzmaltino está em nono lugar, fora da zona de classificação da Taça Rio. No entanto, uma vitória do Vasco no jogo de hoje, pode levar o clube para o G-8 e reverter a situação da equipe no campeonato.

Assim como a equipe carioca, o Bangu faz uma campanha fraca neste Estadual. O Alvirrubro também possui apenas uma vitória em toda competição, mas com quatro derrotas e dois empates, soma apenas cinco pontos e é o penúltimo colocado do torneio. Por isso, os três pontos no jogo de hoje contra o Vasco são importantes para a equipe. Uma vitória afasta o clube do Macaé, lanterna do campeonato.

Provável escalação de Vasco e Bangu

Vasco : Lucão; Cayo Tenório, Miranda, Ricardo Graça, Zeca; Bruno Gomes, Matías Galarza (Andrey), Carlinhos (Juninho), Morato; Gabriel Pec e Léo Jabá;

: Lucão; Cayo Tenório, Miranda, Ricardo Graça, Zeca; Bruno Gomes, Matías Galarza (Andrey), Carlinhos (Juninho), Morato; Gabriel Pec e Léo Jabá; Bangu: Paulo Henrique; Digão, Gabriel Cividini, Fandinho, Marcelo Mattos, Dionathan; Edmundo, Matheus, Vinicius Miller; Jean Carlos e Scheppa.

Tabela da 8ª rodada do Campeonato Carioca

Vasco x Bangu – 21h05

Domingo

Resende x Boavista – 15h30

Botafogo x Portuguesa – 17h

Volta Redonda x Nova Iguaçu – 18h

Segunda

Madureira x Flamengo – 21h

Terça

Macaé x Fluminense – 21h35

