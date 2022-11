Pela partida de semifinal da Copa Verde, as equipes de Vila Nova e Brasiliense se enfrentam neste sábado; no jogo de ida, empate em 1 a 1

Jogo do Vila Nova e Brasiliense hoje: onde assistir a Copa Verde (12/11)

Na tarde deste sábado, 12 de novembro, a partida de volta na semifinal da Copa Verde reúne o Vila Nova e o Brasiliense em decisão importante. Com início às 16h (horário de Brasília), o jogo do Vila Nova e Brasiliense hoje vai ser no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Saiba onde assistir a semifinal e todos os detalhes.

No confronto de ida, o empate em 1 a 1 deixou tudo em aberto. Quem vencer se garante na final da Copa Verde. Em caso de novo empate, a disputa de pênaltis define quem avança.

Onde assistir jogo do Vila Nova e Brasiliense hoje

O jogo do Vila Nova e Brasiliense hoje vai passar no DAZN, às 16h (Horário de Brasília) com transmissão em todo o país ao vivo.

Sem qualquer transmissão na TV, a partida da semifinal na Copa Verde neste sábado será transmitida somente na plataforma de streaming DAZN. Isso porque o produto é o único com os direitos de imagem.

O torcedor pode assistir pelo celular, tablet, computador ou smartv se for assinante.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia

TV: Sem transmissão

Online: DAZN no aplicativo e no site www.dazn.com

Arbitragem: Leonardo Willers Lorenzatto

+Copa do Mundo 2022: convocações das 32 seleções para o Catar

Vila Nova e Brasiliense na semifinal da Copa Verde

Mesmo jogando fora de casa, o Vila Nova conseguiu marcar um gol na primeira partida da semifinal. Jogando em casa neste sábado, o time goiano só precisa marcar um gol e vencer o duelo para se classificar até a final. Na competição para chegar até aqui, o Vila Nova passou pelo Operário VG por 2 a 0 e nas quartas venceu o Real Noroeste nos pênaltis.

Preparação finalizada para a decisão de amanhã! Vamos, Vila! 🇦🇹#TIMEDOPOVO pic.twitter.com/EYD3hz8JFq — Vila Nova F.C. (@VilaNovaFC) November 11, 2022

Do outro lado, o Brasiliense conseguiu marcar pelo menos um gol para se garantir na disputa. Agora, terá que vencer fora de casa se quiser se classificar para a grande final da Copa Verde. O time da capital brasileira venceu o Luverdense nas oitavas de final por 1 a 0, enquanto nas quartas superou o Cuiabá em 3 a 0.

Amanhã tem Jacaré 🐊 Às 16h deste sábado (12), o Brasiliense enfrenta o Vila Nova, pelo segundo jogo da semifinal da Copa Verde. O jogo terá transmissão da @DAZN_BRA.#BrasilienseFC #BSExVIL #CopaVerde pic.twitter.com/Gk2fhRagZb — Brasiliense Futebol Clube (@BrasilienseFC) November 11, 2022

Escalações:

Provável escalação do Vila Nova: ​Tony; Alex Silva, Alisson Cassiano, Jordan, Willian Formiga; Ralf, Arthur Rezende, Matheuzinho, Dentinho; Kaio Nunes e Neto Pessoa.

Provável escalação do Brasiliense: Sucuri; Bocão, Railon, Gustavo; Aloísio, Aldo, Gabriel, Zotti; Luquinhas, Tobinha e Hernane.

