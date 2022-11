Onde assistir Brasiliense x Vila Nova hoje e horário da Copa Verde (09/11)

Equipes disputam a semifinal da Copa Verde nesta quarta-feira com transmissão ao vivo

As equipes de Brasiliense x Vila Nova se enfrentam na noite desta quarta-feira, 09/11, pela primeira partida da semifinal às 20h (Horário de Brasília), no Estádio Serejão, em Taguatinga. Quem vencer vai jogar contra o Paysandu ou o São Raimundo, do Amazonas. Saiba onde assistir ao jogo da Copa Verde hoje ao vivo.

Onde assistir Brasiliense x Vila Nova hoje na Copa Verde

O DAZN transmite o jogo do Brasiliense x Vila Nova hoje ao vivo às 20h (Horário de Brasília) com transmissão para todo o país no streaming.

A partida nesta quarta-feira não vai passar em nenhum canal de TV. Só dá para assistir a semifinal na plataforma de streaming DAZN, para assinantes.

Acesse www.dazn.com se você tem o interesse de tornar-se membro por R$ 19,90. Dá para assistir no celular, tablet, computador ou smartv.

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Serejão, em Taguatinga.

TV: Sem transmissão

Online: DAZN

Arbitragem: Daniel Alejandro Hidalgo Blanco

Como vem Brasiliense e Vila Nova na semifinal?

O Brasiliense faz um belíssimo trabalho na Copa Verde este ano. Nas oitavas de final, o elenco conseguiu a classificação depois de vencer o Luverdense por 1 a 0, um dos mais tradicionais na competição. Depois nas quartas venceu o Cuiabá, outro favorito, por 3 a 0 mesmo fora de casa. Agora, terá uma chance de se classificar até a final em busca do título.

Do outro lado, o Vila Nova ocupa também uma posição de favorito na competição. Sem jogar mais a Série B, o elenco foca na Copa Verde. Nas oitavas de final venceu o Operário VG por 2 a 0, em casa. Já nas quartas superou o Real Noroeste nos pênaltis, novamente em casa por ter a melhor campanha.

Provável escalação do Brasiliense: Sucuri; Bocão, Railon, Gustavo; Aloísio, Aldo, Gabriel, Zotti; Luquinhas, Tobinha e Hernane.

Provável escalação do Vila Nova: ​Tony; Alex Silva, Alisson Cassiano, Jordan, Willian Formiga; Ralf, Arthur Rezende, Matheuzinho, Dentinho; Kaio Nunes e Neto Pessoa.

Chaveamento da Copa Verde em 2022

Estão vivas na competição as equipes de Paysandu, Brasiliense, São Raimundo (AM) e o Vila Nova. Cada um dos elencos venceu a sua disputa nas quartas de final e, dessa maneira, garantiram o passaporte até aqui.

A Copa Verde é uma competição que reúne times da região Norte, Centro Oeste e do Espírito Santo. Em apenas duas semanas, ela é realizada entre primeira fase, oitavas de final, quartas, semifinal e a final.

A decisão ainda não tem data marcada, jogada em ida e volta.

JOGOS DE IDA NA SEMIFINAL:

Terça-feira (08/11):

São Raimundo AM 1 x 1 Paysandu

Quarta-feira (09/11):

20h - Brasiliense x Vila Nova

JOGOS DE VOLTA NA SEMIFINAL:

Sábado (12/11):

16h - Vila Nova x Brasiliense

18h30 - Paysandu x São Raimundo AM

