Jogos ao vivo na TV hoje (01/04): onde assistir e horários

Nesta quinta-feira, 1 de abril, partidas decisivas de campeonatos nacionais serão realizadas. Então, saiba onde assistir aos jogos ao vivo na TV hoje .

No futebol brasileiro, a Copa do Nordeste encerra a sexta rodada com um jogo. Enquanto isso, a Copa do Brasil abre a segunda fase com o Bragantino lutando pela vaga.

Jogos ao vivo na TV hoje – Copa do Nordeste

Encerrando a sexta rodada da Copa do Nordeste, um jogo acontece nesta quinta-feira (01). A competição, muito disputada, recebe o Botafogo-PB. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje na TV ao vivo.

Treze-PB x Botafogo-PB – 15h30 – PPV da Copa do Nordeste

Copa do Brasil – Jogos ao vivo na TV hoje

Pela segunda fase, uma partida acontece nesta quinta-feira. Assim, em jogo único, quem vencer garante vaga na próxima fase da competição. Por fim, saiba o horário e onde assistir ao vivo na TV.

Luverdense x Bragantino – 17h – Sportv e Premiere

Campeonato Carioca

Pela sétima rodada do Carioca, dois jogos acontecem nesta quinta (01). Então, saiba onde assistir ao vivo aos jogos de hoje ao vivo na TV.

Resende x Portuguesa-RJ – 15h30 – PPV do Carioca

Volta Redonda x Boavista – 18h – PPV do Carioca

Campeonato Mineiro

No Mineiro, todos os seis jogos da sexta rodada acontecem em horários diferentes.

Uberlândia x América-MG – 11h – Premiere

Pouso Alegre x URT – 15h30 – Premiere

Patrocinense x Boa – 16h – Premiere

Cruzeiro x Tombense – 16h – Premiere

Caldense x Atlético-MG – 17h30 – Premiere

Coimbra x Athletic – 17h30 – Premiere

Campeonato Gaúcho

A oitava rodada se encerra nesta quinta com três jogos. Dessa maneira, saiba onde assistir ao vivo cada um deles e os horários.

Pelotas x Esportivo – 20h – Premiere / ge.com

Novo Hamburgo x Caxias – 20h – Premiere / ge.com

Juventude x Aimoré – 20h – Sportv / Premiere / ge.com

Além disso, você também vai gostar de ler:

Acompanhe o futebol nacional e internacional no DCI.