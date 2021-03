Jogos ao vivo na TV hoje (19/03): onde assistir ao vivo e horários

Nesta sexta-feira, 19 de março, partidas decisivas de campeonatos nacionais e internacionais serão realizadas. Então, saiba onde assistir aos Jogos ao vivo na TV hoje .

No futebol brasileiros, os Campeonatos Estaduais seguem em todo vapor. Enquanto isso, o RB Leipzig entra em campo buscando diminuir a diferença com o líder Bayern de Munique no Campeonato Alemão.

Campeonato Carioca, 19 de março de 2021

Pela quarta rodada na primeira fase do Cariocão, o Flamengo entra em campo nesta sexta-feira (19) em busca dos três pontos. Assim, saiba onde assistir ao jogo de hoje na TV ao vivo.

Flamengo x Resende – 21h – PPV do Carioca

Campeonato Mineiro – Jogos de hoje

Ademais, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro, uma partida acontece hoje. Então, saiba a seguir onde assistir e o horário da partida.

Atlético-MG x Coimbra – 17h30 – Premiere

Campeonato Gaúcho – Jogos de hoje

Na quinta rodada da primeira fase, o Grêmio entra em campo nesta sexta no Gaúchão.

Grêmio x Aimoré – 20h – Sportv

São José x Brasil de Pelotas – 20h – Premiere

Campeonato Inglês, Sexta, 19 de março de 2021

Fulham x Leeds – 17h – ESPN Brasil

Campeonato Espanhol – Jogos de hoje na TV

Betis x Levante – 17h – Star Hits 1

Campeonato Italiano – Jogos de hoje na TV

Parma x Genoa – 16h45 – Estádio TNT

Campeonato Alemão

As partidas da Bundesliga possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Assim, para assistir aos jogos de hoje, você precisa baixar em seu celular. Se preferir, pode acessar através do site oficial da plataforma.

Arminia x RB Leipzig – 16h30

Campeonato Francês

Assim como o Campeonato Alemão, as partidas da Ligue 1 também possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Então, para assistir, você precisa baixar em seu celular.

Saint-Étienne x Monaco – 17h

