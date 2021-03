Jogos ao vivo na TV hoje (24/03): onde assistir ao vivo e horários

Nesta quarta-feira, 24 de março, partidas decisivas de campeonatos nacionais e internacionais serão realizadas. Então, saiba onde assistir aos jogos ao vivo na TV hoje .

No futebol brasileiro, os Campeonatos Estaduais continuam em todo vapor. Enquanto isso, as Seleções da Europa entram em campo nesta quarta-feira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Campeonato Paulista – Quarta-feira, 24 de março de 2021

– Jogos ao vivo na TV hoje

Mesmo com o Governo de São Paulo cancelando partidas do Paulistão 2021 devido as medidas mais severas para conter o covid-19, os jogos continuam nesta quarta-feira (24). Dessa maneira, o Palmeiras entra em campo buscando os três pontos contra o São Bento pela terceira rodada. Saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo na TV.

São Bento x Palmeiras – 22h – Globo e Sportv

Campeonato Carioca – Jogos ao vivo na TV hoje

Pela quinta rodada, três jogos acontecem nesta quarta. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV ao vivo.

Madureira x Bangu – 15h30 – PPV do Carioca

Vasco x Macaé – 18h – PPV do Carioca

Botafogo x Flamengo – 21h35 – Record (RJ) e PPV do Carioca

Campeonato Gaúcho – Jogos ao vivo na TV hoje

Duas partidas pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho acontecem nesta quarta. Assim, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV ao vivo.

Novo Hamburgo x Brasil de Pelotas – 20h – Premiere

Internacional x Caxias – 21h30 – Globo (RS) e Premiere

Copa do Nordeste

Pela quinta rodada da Copa do Nordeste, dois jogos acontecem hoje. A competição, muito disputada, recebe o Vitória, equipe que briga na parte de cima da tabela. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV ao vivo.

Salgueiro x Treze – 19h30 – PPV da Copa do Nordeste

Vitória x CRB – 19h30 – PPV da Copa do Nordeste

Eliminatórias da Copa do Mundo 2022

As Eliminatórias para a Copa do Mundo com as Seleções da Europa tem início nesta quarta-feira (24) com doze jogos ao todo. Entretanto, somente seis possuem transmissão ao vivo.

Turquia x Holanda – 14h – Estádio TNT

Bélgica x Gales – 16h45 – Estádio TNT

Eslovênia x Croácia – 16h45 – Estádio TNT

França x Ucrânia – 16h45 – Canal Space, Canal TNT, Estádio TNT e Youtube TNT Sports

Gibraltar x Noruega – 16h45 – Estádio TNT

Portugal x Azerbaijão – 16h45 – Canal TNT, Estádio TNT e Youtube TNT Sports

