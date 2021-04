Jogos ao vivo na TV hoje (31/03): onde assistir e horários

Nesta quarta-feira, 31 de março, partidas decisivas de campeonatos nacionais e internacionais serão realizadas. Então, saiba onde assistir aos jogos ao vivo na TV hoje .

No futebol brasileiro, o Campeonato Carioca recebe três partidas. Enquanto isso, as Eliminatórias para a Copa do Mundo 2022 na Europa seguem com confrontos em busca da vaga direta para o Mundial

Jogos ao vivo na TV hoje – Copa do Nordeste

Pela sexta rodada da Copa do Nordeste, dois jogos acontecem nesta quarta-feira (31). A competição, muito disputada, recebe o Ceará, equipe que briga na parte de cima da tabela no grupo A. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje na TV ao vivo.

Ceará x CSA – 19h30 – PPV da Copa do Nordeste

Santa Cruz x Sports – 21h30 – SBT, Fox Sports e PPV da Copa do Nordeste

Campeonato Carioca – Jogos ao vivo na TV hoje

Pela sétima rodada do Carioca, três jogos acontecem nesta quarta-feira (31). Então, saiba onde assistir ao vivo aos jogos de hoje ao vivo na TV.

Macaé x Nova Iguaçu – 15h30 – PPV do Carioca

Botafogo x Madureira – 17h – PPV do Carioca

Flamengo x Bangu – 21h – PPV do Carioca

Campeonato Gaúcho – Jogos ao vivo na TV hoje

A oitava rodada tem início nesta quarta com três partidas. Dessa maneira, saiba onde assistir ao vivo cada um deles e os horários.

Internacional x São José – 20h – Premiere

Ypiranga x Brasil de Pelotas – 20h – Premiere

São Luiz x Grêmio – 22h – Globo (RS) e Premiere

Campeonato Baiano – Jogos ao vivo na TV hoje

Um jogo atrasado válido pela sexta rodada acontece nesta quarta-feira (31). Assim, saiba onde assistir.

Bahia de Feira x Vitória – 19h30 – TV Educativa BA

Campeonato Catarinense – Jogos ao vivo na TV hoje

Pela sétima rodada do Catarinense, somente uma partida possui transmissão ao vivo na TV. Então, saiba qual e os horários de todas que acontecem hoje.

Juventus x Joinville – 16h – Sem transmissão

Figueirense x Hercilio – 19h – Sem transmissão

Chapecoense x Brusque – 21h30 – GLOBO (SC)

Criciúma x Próspera – 21h30 – Sem transmissão

Campeonato Goiano – Jogos ao vivo na TV hoje

A quinta rodada tem início nesta quarta-feira, com um jogo ao vivo.

Goiás x Jaraguá – 21h30 – GLOBO (GO)

Eliminatórias da Copa do Mundo 2022

A terceira rodada da fase de grupos nas Eliminatórias para a Copa do Mundo com as Seleções da Europa tem início nesta terça (30) com dez jogos. Assim, saiba onde assistir e os horários de cada um deles.

Armênia x Romênia – 13h – Estádio TNT

Moldávia x Israel – 15h45 – Estádio TNT

Áustria x Dinamarca – 15h45 – Estádio TNT

Alemanha x Macedônia do Norte – 15h45h -Estádio TNT

Andorra x Hungria – 15h45- Estádio TNT

Ucrânia x Cazaquistão – Estádio TNT

Irlanda do Norte x Bulgária – Estádio TNT

Escócia x Ilhas Faroé – 15h45 – Estádio TNT

Bósnia x França – 15h45 – Canal Space, Youtube e Estádio TNT

Grécia x Gerórgia – 15h45 – Estádio TNT

Espanha x Kosovo – 15h45 – Facebook TNT Sports e Estádio TNT

Liechstenstein x Islândia – 15h45 – Estádio TNT

Inglaterra x Polônia – 15h45 – Canal TNT, Youtube e Estádio TNT

San Marino x Albânia – 15h45 – Estádio TNT

Lituânia x Itália – 15h45 – Estádio TNT

Campeonato Argentino

Banfield x Vélez – 20h15 – ESPN BRASIL

