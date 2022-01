Jogos da Copa do Nordeste hoje: onde assistir a programação – 29/01

Pela segunda rodada do Copa do Nordeste, competição que reúne dezesseis equipes dos mais diferentes estados da região, três jogos vão acontecer neste sábado, 29 de janeiro de 2022, com transmissão ao vivo. Dessa maneira, saiba qual é a programação e onde assistir aos jogos da Copa do Nordeste hoje.

Quais são os jogos da Copa do Nordeste hoje

Três confrontos pela segunda rodada na primeira fase da Copa do Nordeste vão acontecer neste sábado, 29 de janeiro de 2022, com transmissão ao vivo.

Bahia, Campinense, Sport, Náutico, Globo e Floresta entram em campo dispostos a buscarem os três pontos e, consequentemente, subirem na classificação de seus grupos. Por fim, o confronto entre Sergipe e Ceará foi adiado para a próxima segunda-feira.

Dessa maneira, saiba onde assistir aos jogos da Copa do Nordeste hoje.

Campinense x Bahia – 16h – PPV e Nordeste FC

Sport x Náutico – 17h45 – SBT Nordeste, ESPN, PPV e Nordeste FC

Globo x Floresta – 20h – PPV e Nordeste FC

Onde assistir a competição?

Os canais SBT e ESPN, o PPV da Copa do Nordeste e o Tik Tok transmitem todos os jogos, desde a fase de grupos até a grande final, para o público ao vivo em todos os estados.

O SBT transmite na TV aberta um confronto por rodada, enquanto a ESPN está disponível em operadoras por assinatura. O Tik Tok também passa em sua plataforma de aplicativos de graça, mas o PPV da Copa do Nordeste só está disponível por assinatura (www.nordestefc.com.br).

GRUPO A: Fortaleza, Sport, CSA, Sampaio Côrrea, Campinense, Globo, Atlético de Alagoinhas e Sergipe

GRUPO B: Bahia, Ceará, Náutico, CRB, Botafogo, Altos, Floresta e Sousa

