Jogos de futebol na TV: onde assistir as partidas desta sexta-feira (6/11)

Quatro jogos da 20ª rodada da Série B acontecem nesta sexta-feira, 6 de novembro. Além disso, a sexta também apresenta partidas do Campeonato Italiano, Alemão Francês e Inglês. Ademais, saiba onde assistir aos jogo de futebol de hoje na TV.

Tentando se recuperar na Série B, o Cruzeiro visita o paulista Botafogo para subir na tabela e afastar o fantasma do rebaixamento. Enquanto isso, o Southampton vive bom momento no futebol inglês, mas para seguir no topo da tabela, precisa vencer o Newcastle.

Brasileirão Série B – Jogos de futebol na TV

Quatro partidas acontecem nesta sexta pela 20ª rodada do Brasileirão Série B.

Naútico x Avaí – 19h15 – Sportv e Premiere

Botafogo-SP x Cruzeiro – 19h15 – Premiere

Guarani x CSA – 19h15 – Premiere

Paraná x Confiança – 21h30 – Sportv e Premiere

Futebol Internacional – Jogos de hoje

Alemão

Os jogos deste campeonato são transmitidos através do aplicativo Onefootball. Ademais, você também pode ter acesso no site oficial da plataforma.

Werder Bremen x Colônia – 16h30

Italiano

Sassuolo x Udinese – 16h45 – BandSports e EI Plus

Inglês

Brighton x Burnley – 14h30 – ESPN Brasil

Cardiff x Bristol City – 2ª divisão – 15h – ESPN

Southampton x Newcastle – 17h – ESPN Brasil

Francês

Assim como no Campeonato Alemão, o campeonato Francês, a Ligue 1, também possui transmissão pela plataforma do Onefootball. Entretanto, você também pode ter acesso através do site oficial do aplicativo.

Strasbourg x Olympique de Marseille – 17h

