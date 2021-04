Jogos de hoje na TV (04/04): onde assistir as partidas deste domingo

Neste domingo, 4 de abril, partidas decisivas de campeonatos nacionais e internacionais serão realizadas. Então, saiba onde assistir aos jogos ao vivo na TV hoje .

Na Copa do Nordeste, três jogos decisivos acontecem neste domingo pela sétima rodada. Enquanto isso, o Campeonato Espanhol traz o clássico espanhol entre Sevilla e Atlético de Madrid.

Domingo, 04 de abril de 2021 – Jogos de hoje na TV – Copa do Nordeste

Pela sétima rodada da competição, três jogos acontecem neste domingo (04) recheado de futebol. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Altos x Santa Cruz- 15h45 – PPV Copa do Nordeste

Salgueiro x CRB – 16h – PPV Copa do Nordeste

Vitória x Treze – 18h – Fox Sports e PPV Copa do Nordeste

Campeonato Carioca – Jogos de hoje na TV

Pela oitava rodada do Carioca, três partidas acontecem neste domingo. Dessa maneira, saiba onde assistir ao vivo aos jogos de hoje na TV.

Resende x Boavista – 11h – PPV do Carioca

Botafogo x Portuguesa – 17h – PPV do Carioca

Volta Redonda x Nova Iguaçu – 18h – PPV do Carioca

Campeonato Mineiro – Jogos de hoje na TV

Todos os seis jogos da sétima rodada acontecem neste domingo ao vivo para todo o Estado de Minas Gerais. O clássico entre Atlético-MG e América é o destaque da rodada. Então, saiba onde assistir ao vivo na TV.

Uberlândia x Patrocinense – 11h – Premiere

Boa x Cruzeiro – 11h – Premiere

Pouso Alegre x Caldense – 15h30 – Premiere

Tombense x Athletic – 16h – Premiere

URT x Coimbra – 16h – Premiere

Atlético-MG x América-MG – 16h – Globo (MG), Sportv e Premiere

Campeonato Mato-Grossense – Jogos de hoje na TV

Uma única partida acontece hoje pelo Campeonato Mato-Grossense. Saiba o horário e onde assistir.

Cuiabá x União Rondonópolis – 10h – Globo (MT)

Campeonato Goiano – Jogos de hoje na TV

A bola rola neste domingo pela sexta rodada do Campeonato Goiano com todos os jogos.

Iporá x Aparecidense – 15h30 – Sem transmissão

Jaraguá x Goiás – 15h30 – Sem transmissão

CRAC x Grêmio Anápolis – 15h30 – Sem transmissão

Atlético-GO x Itumbiara – 16h – Sem transmissão

Anápolis x Jataiense – 16h – Sem transmissão

Vila Nova x Goianésia – 16h – Globo (GO)

Campeonato Catarinense – Jogos de hoje na TV

Na oitava rodada, somente um jogo possui transmissão na TV, enquanto os outros podem ser assistidos através do canal oficial da Federação do Estado.

Metropolitano x Avaí – 16h – Sem transmissão

Marcílio Dias x Criciúma – 16h – Sem transmissão

Brusque x Figueirense – 16h – Globo (SC)

Herlicio Luz x Concórdia – 19h – Sem transmissão

Campeonato Paraense – Jogos de hoje na TV

Pelo Campeonato Paraense, somente um jogo possui transmissão.

Paysandu x Remo – 17h – TV Brasil

Jogos de hoje na TV – Domingo, 04 de abril de 2021 –

Campeonato Inglês

Southampton x Burnley – 08h –

Newcastle x Tottenham – 10h05 –

Aston Villa x Fulham – 12h30 –

Manchester United x Brighton – 15h30 – DAZN

Campeonato Espanhol

Alavés x Celta de Vigo – 09h –

Elche x Betis – 11h15 –

Cádiz x Valencia – 13h30 –

Sevilla x Atlético de Madrid – 16h – ESPN Brasil

Campeonato Russo

Tambov x CSKA Moscow – 10h30 – BAND

Rostov x Spartak Moscow – 13h – Bandsports

Campeonato Holandês

PSV x Heracles – 09h30 – Watch ESPN

Heerenveen x Ajax – 11h45 – ESPN

Campeonato Alemão – Jogos de hoje na TV

As partidas da Bundesliga possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Assim, para assistir aos jogos de hoje, você precisa baixar em seu celular. Se preferir, pode acessar através do site oficial da plataforma.

Stuttgart x Werder Bremen – 10h30

Union Berlin x Hertha Berlin – 13h – Band e Onefootball

Campeonato Francês

Assim como o Campeonato Alemão, as partidas da Ligue 1 também possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Então, para assistir, você precisa baixar em seu celular.

Angers x Montpellier – 08h

Nantes x Nice – 10h

Reims x Rennes – 10h

Lorient-Bretagne x Stade Brestois – 10h

Bordeaux x RC Strasbourg – 10h

Nimes x Saint-Étienne – 12h05

Olympique x Dijon- 16h

