Jogos de hoje na TV: confira as partidas de futebol desta quarta (13)

A quarta-feira, 13 de janeiro, apresenta decisões em campeonatos nacionais e internacionais, com jogos que promete animar o seu dia. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Pelo Brasileirão, o Corinthians encerra a rodada enfrentando o Fluminense para, quem sabe, subir na tabela. Enquanto isso, a Copa da Itália define os participantes das quartas de final.

Brasileirão Série A – Jogos na TV

O jogo de hoje é válido pela 29ª rodada da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, encerrando a rodada. Confira então onde assistir.

Corinthians x Fluminense – 21h30 – Globo e Premiere

Brasileirão Série B – Jogos na TV

Pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, dois jogos acontecem hoje. Confira a seguir em quais canais de televisão você pode assistir.

Avaí x Vitória – 19h – Sportv e Premiere

Cruzeiro x Oeste – 21h30 – Globo, Sportv e Premiere

Copa Libertadores – Jogos na TV

Ademais, a partida desta quarta-feira (13) remete-se a partida de volta no confronto decisivo pelas semifinais da competição.

Santos x Boca Junior – 19h15 – Fox Sports

Copa Sul-Americana – Jogos na TV

Também pelas semifinais, a Sul-Americana apresenta um jogo nesta quarta.

Lanús x Vélez Sársfield – 21h30 – CONMEBOL TV

Campeonato Goiano – Jogos na TV

Goiás x Atlético-GO – 21h30 – Globo (GO)

Futebol Internacional

Copa da Itália

A competição nacional apresenta um jogo válido pelas oitavas de final da competição. Contudo, é importante lembrar que as partidas são únicas, isto é, eliminatórias. Ou seja, quem vencer, está dentro. Entretanto, sem transmissão na TV, saiba onde assistir.

Fiorentina x Inter de Milão – 11h- DAZN

Napoli x Empoli – 13h45 – DAZN

Juventus x Genoa – 16h45 – DAZN

Campeonato Inglês

Manchester City x Brighton – 15h – Fox Sports

Tottenham x Fulham – 17h15 – ESPN

Campeonato Holandês

PSV x AZ Alkmaar – 14h45 – ESPN

Copa da Alemanha

Ademais, a partida de hoje é válida pela segunda fase do torneio. Ela deveria ter acontecido no final do ano passado mas, pela agenda, foi transferida para esta semana. A partida é única, ou seja, quem vencer está dentro. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje na TV.

Holstein Kiel x Bayern de Munique – 16h45 – ESPN HD

Supercopa da França

A partida é a final da competição francesa, que define o primeiro campeão da temporada.

PSG x Olympique – 17h – Sem transmissão

Supercopa da Espanha

Real Sociedad x Barcelona – 17h – ESPN BRASIL

