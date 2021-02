Jogos de hoje na TV: confira as partidas de futebol desta quinta (04)

A quinta-feira, 04 de fevereiro, apresenta partidas de futebol dos mais variados campeonatos tanto nacionais quanto internacionais. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Pelo Brasileirão, o clássico carioca entre Flamengo e Vasco pode ser a chave para o Mengo diminuir a diferença com o líder. Enquanto isso, a Copa do Rei define o seu último semifinalista.

Brasileirão Série A – Jogos de hoje na TV

Pela 34ª rodada da primeira divisão do futebol brasileiro, três jogos acontecem hoje. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV. Lembrando que a programação pode sofrer alterações de acordo com o seu estado.

Fortaleza x Coritiba – 18h30 – TNT, Premiere e Estádio TNT

Athletico-PR x Internacional – 21h – TNT e Estádio TNT

Flamengo x Vasco da Gama – 21h – Premiere

Mundial de Clubes da FIFA – Jogos de hoje na TV

A competição que define o melhor time de futebol do mundo pela FIFA começa nesta quinta-feira. Ademais, dois jogos acontecem pelas quartas de final. Então, saiba onde assistir.

Tigres x Ulsan Hyundai – 11h – Sportv

Al-Duhail x Al Ahly – 14h30 – Sportv

Copa do Rei

Ademais, a competição traz o último jogo pela fase das quartas de final, definindo assim todos os classificados para as semifinais da Copa do Rei. No torneio, acontece apenas um jogo, ou seja, quem vencer está classificado. Com isso, saiba onde assistir ao jogo na TV.

Betis x Athletic Bilbao – 17h – Fox Sports

Campeonato Inglês

Tottenham x Chelsea – 17h – ESPN Brasil

Campeonato Português

Belenenses x Porto – 16h – ESPN

