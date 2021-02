Jogos de hoje na TV: confira as partidas de futebol desta terça (02)

A terça-feira, 02 de fevereiro, apresenta partidas de futebol durante todo o dia tanto de campeonatos nacionais quanto internacionais. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Pela elite do Brasileirão, o Palmeiras entra em campo depois de ser campeão da Copa Libertadores da América no último fim de semana. Enquanto isso, as semifinais da Copa da Itália dão o pontapé inicial.

Brasileirão Série A – Jogos de hoje na TV

Encerrando a 33ª rodada da primeira divisão do futebol brasileiro, a bola rola em um jogo. Então, saiba onde assistir na TV. Lembrando que a programação pode sofrer alterações de acordo com o seu estado.

Palmeiras x Botafogo – 16h – Premiere

Copa do Nordeste – Jogos de hoje na TV

No jogo de ida pela fase classificatória, ambas as equipes lutam por uma vaga no torneio. O primeiro jogo teve o resultado de 2 a 2.

Santa Cruz x Itabaiana – 21h30 – SBT (PE e PB) e Youtube Copa do Nordeste

Copa da Itália

A primeira semifinal acontece nesta terça-feira (02) em sistema de ida e volta. Portanto quem vencer o confronto de hoje sai na frente com vantagem. Todavia, saiba onde assistir.

Inter de Milão x Juventus – 16h45 – DAZN

Copa da Alemanha – Jogos de hoje na TV

Holstein Kiel x Darmstadt – 14h30 – Sem transmissão

Rot-Weiss Essen x Bayer Leverkusen – 14h30 – ESPN

Borussia Dortmund x Paderborn – 16h45 – ESPN Brasil

Werder Bremen x Greuther Furth – 16h45 – Sem transmissão

Copa do Rei – Jogos de hoje na TV

Ademais, a competição também tem início hoje com uma partida válida pelas quartas de final. No torneio, acontece apenas um jogo, ou seja, quem vencer está classificado.

Almería x Sevilla – 17h – ESPN

Campeonato Inglês – Jogos de hoje na TV

Wolves x Arsenal – 15h – DAZN

Sheffield United x West Bromwich – 15h – Fox Sports

Manchester United x Southampton – 17h15 – Fox Sports

Newcastle x Crystal Palace – 17h15 – ESPN HD

Campeonato Turco

Hatayspor x Fenerbahce – 10h – DAZN

Campeonato Escocês

Kilmarnock x Celtic – 16h45 – Watch ESPN

