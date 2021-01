Jogos de hoje na TV: confira as partidas de futebol deste domingo (31)

No último dia do mês de janeiro (31), o domingo traz muitas opções de partidas de futebol para você acompanhar, seja em campeonatos nacionais ou internacionais. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

O Brasileirão Série A retorna após uma pequena pausa pela final da Libertadores com jogos que prometem agitar ainda mais a tabela de classificação. Enquanto isso, o PSG de Neymar entra em campo buscando defender a liderança do Campeonato Francês.

Brasileirão Série A – Jogos de hoje na TV

Pela 33ª rodada da primeira divisão do futebol brasileiro, a bola rola em sete jogos. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV. Lembrando que a programação pode sofrer alterações de acordo com o seu estado.

Vasco x Bahia -16h – Globo e Premiere

Atlético Goianiense x São Paulo – 16h – Globo (SP, GO, MG, CE, MT, MS e SC) e Premiere

Coritiba x Grêmio – 16h – Globo (PR e RS) e Premiere

Atlético-MG x Fortaleza – 17h – Premiere

Internacional x Bragantino – 18h15 – Premiere

Ceará x Athletico-PR – 19h – TNT e Estádio TNT

Fluminense x Goiás – 20h30 – Sportv e Premiere

Brasileirão Feminino A2 – Jogos de hoje na TV

No jogo de ida, a equipe do Associação Napoli venceu por 2 a 1. Agora, o Botafogo do Rio espera reverter este resultado, mesmo que fora de casa. Então, saiba onde assistir ao jogo na TV.

Botafogo x Associação Napoli Cacadorense – 16h – Band e CBF TV

Campeonato Inglês – Jogos de hoje na TV

Chelsea x Burnley – 09h – ESPN Brasil

Leicester x Leeds – 11h – ESPN Brasil

West Ham x Liverpool – 13h30 – ESPN Brasil

Brighton x Tottenham – 16h15 – Fox Sports

Campeonato Italiano – Jogos de hoje na TV

Spezia x Udinese – 08h30 – Estádio TNT

Cagliari x Sassuolo – 11h – Estádio TNT

Crotone x Genoa – 11h – Estádio TNT

Atalanta x Lazio – 11h – Band, Sportv e Estádio TNT

Napoli x Parma – 14h – Bandsports e Estádio TNT

Roma x Verona – 16h45 – Bandsports e Estádio TNT

Campeonato Alemão

Os jogos da Bundesliga possuem transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball. Assim, para assistir, você precisa baixar em seu celular. Contudo, se preferir, pode acessar assistir aos jogos de hoje através do site oficial da plataforma.

Colônia x Arminia – 11h30

Wolfsburg x Freiburg – 14h – Band e Onefootball

Campeonato Francês

Assim como o Campeonato Alemão, as partidas da Ligue 1 também não tem transmissão na TV, apenas no aplicativo Onefootball. Então, para assistir aos jogos de hoje, você precisa baixar em seu celular.

Nice x Saint-Étienne – 09h

Lorient-Bretagne x PSG – 11h

Stade Brestois x Metz – 11h

Angers x Nimes – 11h

RC Strasbourg x Reims – 11h

Lille x Dijon – 13h

Nantes x Monaco – 17h

Campeonato Espanhol

Getafe x Alavés – 10h – Fox Premium

Cádiz x Atlético de Madrid – 12h15 – Fox Sports

Granada x Celta de Vigo – 14h30 – Fox Premium

Barcelona x Ath. Bilbao – 17h – ESPN Brasil

Campeonato Holandês

Feyenoord x PSV – 10h30 – ESPN

AZ x Ajax – 12h45 – ESPN

Campeonato Belga

Brugge x Standard Liege – 09h30 – Watch ESPN

Anderlecht x Gent – 14h15 – Watch ESPN

