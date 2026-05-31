Futebol

Jogo do Galo hoje: onde assistir Vasco x Atlético-MG e escalações

Partida é válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir o jogo do Galo hoje Galo visita o Vasco neste domingo, 31 de maio - DCI

Para o torcedor não perder nenhum lance do Brasileiro, confira onde assistir o jogo do Galo hoje. Neste domingo, 31 de maio, o Atlético Mineiro enfrenta o Vasco pela 18ª rodada em São Januário. A bola vai rolar às 16h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todo o país. Dessa maneira, saiba onde assistir o jogo.

Onde assistir o jogo do Galo hoje?

O Prime Video vai transmitir o jogo do Galo hoje ao vivo, a partir das 16h (horário de Brasília), domingo, 31 de maio, pelo Brasileirão 2026.

O Galo está em 13º lugar na tabela com 21 pontos e está ansioso para fazer parte do G4. Até aqui foram seis vitórias, três empates e oito derrotas.

Vasco terá baixa importante no ataque

O Vasco entra em campo sem um de seus principais destaques da temporada. Andrés Gómez está fora da partida após receber o terceiro cartão amarelo e também por estar servindo à seleção da Colômbia durante a preparação para a Copa do Mundo.

Por outro lado, Renato Gaúcho recebeu uma boa notícia para o setor defensivo. Recuperados de lesão, Paulo Henrique e Puma Rodríguez voltam a ficar à disposição e disputam uma vaga entre os titulares.

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Com isso, a escalação do Vasco tem Léo Jardim; Paulo Henrique (ou Puma Rodríguez), Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes, Johan Rojas e Adson; David (ou Nuno Moreira) e Spinelli.

Atlético-MG terá defesa remodelada por ausências

O Atlético-MG também chega com vários problemas para montar a equipe. Entre jogadores convocados para seleções, atletas lesionados e uma suspensão, o técnico Eduardo Domínguez precisará promover mudanças importantes na formação titular.

A principal alteração será no sistema defensivo. Sem Ruan Tressoldi, suspenso, e Junior Alonso, convocado e prestes a deixar o clube após a Copa, a tendência é que Lyanco e Vitor Hugo formem a dupla de zaga do Galo.

No meio-campo, a disputa segue aberta. Tomás Pérez, Alexsander e Cissé brigam por espaço em um setor que deve sofrer mudanças em relação às últimas partidas.

Provável escalação do Atlético-MG tem Everson; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo e Renan Lodi; Tomás Pérez, Alexsander (ou Cissé), Bernard e Victor Hugo; Cuello e Cassierra.

Veja quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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