Futebol

Onde assistir hoje Alemanha x Finlândia em amistoso da Copa do Mundo 2026

Jogo começa às 15h45

Escrito por Anny Malagolini
onde assistir Alemanha x Finlândia Getty Images

A preparação da Alemanha para a Copa do Mundo 2026 começa no domingo, 31 de maio, com um amistoso contra a Finlândia, em Mainz. As equipes se enfrentam na MEWA Arena, em Mainz, na Alemanha, a partir das 15h45 (de Brasília). A transmissão é da Disney+ e ESPN.

A equipe de Julian Nagelsmann viajará para a América do Norte como uma das favoritas ao título, apesar de ocupar a 10ª posição no ranking mundial da FIFA e ter sofrido eliminações vergonhosas na fase de grupos nos dois torneios anteriores.

A Finlândia não se classificou para a edição de 2026, terminando em terceiro lugar no Grupo G da UEFA, atrás da Polônia e da Holanda . Sua campanha de qualificação terminou com uma humilhante derrota por 1 a 0 em casa para Malta, e sua única vitória sobre a Alemanha ocorreu em 1923, portanto, seria uma grande surpresa se conseguissem um bom resultado aqui.

Após um início irregular, que incluiu uma derrota contra a Eslováquia, a seleção se recuperou bem e venceu o restante das partidas de qualificação, terminando em primeiro lugar no Grupo A da UEFA e garantindo a classificação direta para a Copa do Mundo.

Os alemães também levaram esse ímpeto para seus amistosos recentes. As vitórias contra a Suíça e Gana durante a janela internacional de março ajudaram a estender sua sequência positiva, e Nagelsmann buscará outra atuação sólida antes de enfrentar os Estados Unidos em seu próximo jogo preparatório.

Leia também

Jogo do Cruzeiro hoje: onde assistir Cruzeiro x Fluminense e…

Jogo do Galo hoje: onde assistir Vasco x Atlético-MG e…

Enquanto isso, a Finlândia chega à Alemanha com um objetivo diferente. Os visitantes não conseguiram se classificar para a Copa do Mundo da FIFA de 2026 e usarão esses amistosos para se preparar para os próximos jogos da Liga das Nações da UEFA.

A Alemanha fará parte do Grupo E da Copa do Mundo FIFA de 2026, juntamente com Curaçao, Costa do Marfim e Equador.

Prováveis ​​escalações de Alemanha x Finlândia

Alemanha deve escalar Bauman; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Goretzka, Stiller; Sané, Musiala, Wirtz; Woltemade

Finlândia tem a seguinte escalação Hradecky; Alho, Koski, Miettinen; Skytta, Suhonen, Markhiyev, Walta, Lahteenmaki; Pohjanpalo, Antman

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Jogo do Inter hoje: onde assistir Bragantino x Internacional e escalações

Onde vai passar o jogo do Grêmio x Corinthians hoje e as escalações

Jogo do Flamengo hoje: onde vai passar Flamengo x Coritiba e escalações (30/5)

Final da Champions League vai passar no SBT hoje? Como assistir ao vivo

Onde ver a final da Champions League hoje entre PSG x Arsenal

Jogo do Cruzeiro hoje: onde assistir Cruzeiro x Barcelona de Guayaquil

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes