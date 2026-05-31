Onde assistir hoje Alemanha x Finlândia em amistoso da Copa do Mundo 2026

A preparação da Alemanha para a Copa do Mundo 2026 começa no domingo, 31 de maio, com um amistoso contra a Finlândia, em Mainz. As equipes se enfrentam na MEWA Arena, em Mainz, na Alemanha, a partir das 15h45 (de Brasília). A transmissão é da Disney+ e ESPN.

A equipe de Julian Nagelsmann viajará para a América do Norte como uma das favoritas ao título, apesar de ocupar a 10ª posição no ranking mundial da FIFA e ter sofrido eliminações vergonhosas na fase de grupos nos dois torneios anteriores.

A Finlândia não se classificou para a edição de 2026, terminando em terceiro lugar no Grupo G da UEFA, atrás da Polônia e da Holanda . Sua campanha de qualificação terminou com uma humilhante derrota por 1 a 0 em casa para Malta, e sua única vitória sobre a Alemanha ocorreu em 1923, portanto, seria uma grande surpresa se conseguissem um bom resultado aqui.

Após um início irregular, que incluiu uma derrota contra a Eslováquia, a seleção se recuperou bem e venceu o restante das partidas de qualificação, terminando em primeiro lugar no Grupo A da UEFA e garantindo a classificação direta para a Copa do Mundo.

Os alemães também levaram esse ímpeto para seus amistosos recentes. As vitórias contra a Suíça e Gana durante a janela internacional de março ajudaram a estender sua sequência positiva, e Nagelsmann buscará outra atuação sólida antes de enfrentar os Estados Unidos em seu próximo jogo preparatório.

Enquanto isso, a Finlândia chega à Alemanha com um objetivo diferente. Os visitantes não conseguiram se classificar para a Copa do Mundo da FIFA de 2026 e usarão esses amistosos para se preparar para os próximos jogos da Liga das Nações da UEFA.

A Alemanha fará parte do Grupo E da Copa do Mundo FIFA de 2026, juntamente com Curaçao, Costa do Marfim e Equador.

Prováveis ​​escalações de Alemanha x Finlândia

Alemanha deve escalar Bauman; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Goretzka, Stiller; Sané, Musiala, Wirtz; Woltemade

Finlândia tem a seguinte escalação Hradecky; Alho, Koski, Miettinen; Skytta, Suhonen, Markhiyev, Walta, Lahteenmaki; Pohjanpalo, Antman