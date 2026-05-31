Jogo do Cruzeiro hoje: onde assistir Cruzeiro x Fluminense e escalações (31/5)

O Cruzeiro volta a campo neste domingo (31) para enfrentar o Fluminense pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A partida será disputada no Mineirão, em Belo Horizonte, com início marcado para às 20h30 (horário de Brasília).

Onde assistir Cruzeiro x Fluminense hoje

O jogo do Cruzeiro hoje terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, da CazéTV nas plataformas digitais e do Premiere para assinantes do serviço de pay-per-view. A bola começa a rolar às 20h30, diretamente do Mineirão.

A Raposa tenta aproveitar o apoio da torcida para seguir na parte de cima da tabela e manter o bom momento na temporada. Do outro lado, o Fluminense busca somar pontos fora de casa para continuar na disputa pelas primeiras posições do Brasileirão.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que também fazem boa campanha em competições continentais e chegam embaladas para a reta final antes da pausa do calendário nacional.

Escalações

O time comandado por Artur Jorge atravessa uma sequência positiva e tenta ampliar a série de bons resultados diante da torcida. A equipe mineira aposta na força do Mineirão e na boa fase de jogadores como Matheus Pereira e Kaio Jorge para conquistar mais três pontos.

A tendência é que o treinador mantenha a base que vem atuando nas últimas partidas, sem mudanças significativas na equipe titular. O Cruzeiro deve iniciar a partida com: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.

O Fluminense desembarca em Belo Horizonte tentando surpreender fora de casa. O técnico Luis Zubeldía terá alguns problemas para montar o sistema defensivo e deve utilizar jovens atletas formados nas categorias de base entre os relacionados.

Mesmo com os desfalques, o Tricolor aposta na experiência de jogadores como Fábio e Soteldo para buscar um resultado positivo longe do Rio de Janeiro.

Já o Fluminense tem como provável formação: Fábio; Guga, Jemmes, Millán e Arana; Bernal, Martinelli e Savarino; Serna, Soteldo e John Kennedy.

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