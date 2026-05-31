Jogo do Inter hoje: onde assistir Bragantino x Internacional e escalações

Red Bull Bragantino e Internacional entram em campo neste domingo, 31 de maio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida será disputada às 11h (horário de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, interior de São Paulo.

Onde assistir Bragantino x Internacional ao vivo

Os torcedores do Inter e Bragantino poderão acompanhar a partida ao vivo pelo Premiere, serviço de pay-per-view do Grupo Globo. O confronto marca a despedida das equipes antes da pausa do calendário nacional para a Copa do Mundo 2026.

Enquanto o Massa Bruta tenta se consolidar na briga pelas primeiras posições da tabela, o Colorado busca encerrar o primeiro semestre mais distante da zona de perigo.

Jogo: Bragantino x Internacional

Bragantino x Internacional Data: 31 de maio de 2026

31 de maio de 2026 Horário: 11h (de Brasília)

11h (de Brasília) Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)

Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP) Transmissão: Premiere

Como chega o Inter

O time comandado por Vagner Mancini chega embalado para a rodada. Com 26 pontos conquistados, o Bragantino ocupa a quinta posição na classificação e segue firme na disputa por uma vaga na próxima Libertadores.

A equipe paulista soma três vitórias consecutivas na temporada e ganhou ainda mais confiança após superar o Carabobo, da Venezuela, no meio de semana, resultado que garantiu a classificação para o playoff da Copa Sul-Americana.

Para o duelo deste domingo, o treinador terá duas baixas importantes. Rodriguinho e Henry Mosquera cumprem suspensão automática após receberem o terceiro cartão amarelo. Em compensação, o zagueiro Pedro Henrique retorna ao grupo após cumprir suspensão.

A provável escalação tem Volpi; Agustín Sant’Anna, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Gustavo Neves; Herrera, Fernando (Eduardo Sasha) e Isidro Pitta.

Como chega o Inter

Do outro lado, o Internacional busca recuperação depois do revés para o Vitória na rodada passada. O Colorado aparece na 13ª colocação, com 21 pontos, e vê no confronto uma oportunidade de se aproximar da metade superior da tabela.

O técnico Paulo Pezzolano terá o retorno de Carbonero, que cumpriu suspensão e volta a ficar disponível. Já Bernabei está fora após ter sido expulso no último compromisso. A expectativa também fica por conta de Alerrandro, que reencontra seu ex-clube e tenta aplicar a famosa “lei do ex”.

A provável escalação do Internacional conta com Anthoni; Vitinho, Bruno Gomes, Mercado, Juninho e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique e Carbonero; Borré e Alerrandro.