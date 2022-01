Confira todos os jogos do Carioca hoje. Foto: Reprodução / Mailson Santana / FFC

Jogos do Campeonato Carioca hoje: programação e onde assistir – 30/01

Jogos do Campeonato Carioca hoje: programação e onde assistir – 30/01

Encerrando a segunda rodada do Campeonato Carioca, três confrontos vão acontecer neste domingo, 30 de janeiro de 2022, pela temporada com transmissão ao vivo na televisão e online. Saiba qual é a programação e os jogos do Campeonato Carioca hoje.

Quais são os jogos do Campeonato Carioca hoje

Três partidas válidas pela segunda rodada da primeira divisão do Campeonato Carioca serão realizadas neste domingo, 30 de janeiro, pela temporada 2022 do futebol. Botafogo e Fluminense entram em campo hoje para buscar a primeira vitória na competição, já que tropeçaram na rodada anterior.

O Resende, entretanto, também entra em campo e espera os três pontos em seu favor. Dessa maneira, saiba onde assistir aos jogos do Campeonato Carioca hoje.

Resende x Nova Iguaçu – 11h – PPV e Cariocão Play TV

Botafogo x Bangu – 16h – Record, PPV, Youtube, Twitch e Cariocão Play

Madureira x Fluminense – 18h – PPV e Cariocão Play TV

Onde assistir ao Carioca 2022?

O canal da Record TV, na televisão aberta, é a responsável exclusiva na transmissão do Campeonato Carioca este ano. Na internet, entretanto, o Eleven Sports, OneFootball e o PPV do Cariocão Play estão disponíveis por asssinatura em seus respectivos serviços.

Por fim, a Twitch e o Youtube, em canais de entretenimento como Casimiro, Ronaldo TV e Flow retransmitem os jogos da rodada que passam na Record em suas plataformas de graça ao público.

Leia também:

Mundial de Surfe 2022: onde assistir e horário