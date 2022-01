Jogos do Paulistão 2022 hoje: onde assistir e horário no domingo – 30/01

As três divisões do Campeonato Paulista apresentam duelos na primeira e segunda rodada neste domingo, 30 de janeiro de 2022, no período da tarde e a noite com transmissão. Dessa maneira, saiba onde assistir a cada um dos jogos do Paulistão 2022 hoje ao vivo.

Tem jogos do Paulistão 2022 hoje?

Nove jogos da primeira, segunda e terceira divisão serão realizados hoje, domingo em 30 de janeiro, entre a primeira e a segunda rodada da temporada 2022. São Paulo, Corinthians e Mirassol entram em campo buscando os três pontos, enquanto o São Bento e Rio Claro disputam os seus duelos na Série A2.

Pela terceira divisão paulista, mais conhecida como A3, o confronto entre Capivariano e Marília promete agitar o quadro da classificação com futebol nos gramados em um dos maiores estados do Brasil.

Dessa maneira, confira onde assistir aos jogos do Paulistão hoje, domingo.

Paulistão Série A1

São Paulo x Ituano – 16h – Record, Premiere e TV Paulistão Play

Santo André x Corinthians – 18h30 – Premiere e Youtube do Paulistão

Novorizontino x Mirassol – 20h30 – Premiere e TV Paulistão Play

Paulistão Série A2

Rio Claro x Juventus – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

RB Brasil x Audax – 16h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

São Bento x Primavera – 16h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Paulistão Série A3

Matonense x São Bernardo – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Capivariano x Marília – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Bandeirante de Birigui x Votuporanguense – 18h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Onde assistir aos jogos do Paulistão?

A Record e o Premiere são os responsáveis por transmitirem os jogos da primeira divisão do Campeonato Paulista nos mais diferentes estados. Já no streaming, Estádio TNT, HBO Max e TV Paulistão Play detém os direitos de acordo com o calendário estipulado pela FPF, a Federação Paulista de Futebol.

O canal do Paulistão no Youtube, entretanto, também dispõe um jogo por rodada na primeira e segunda divisão de graça para os internautas acompanharem. A terceira divisão, entretanto, só vai passar no Eleven Sports e TV Paulistão Play.

