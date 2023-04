Lazio x Juventus hoje: onde vai passar o jogo da Juventus - 08/04/2023

Clássico italiano neste sábado será transmitido na TV paga e no serviço de streaming com exclusividade para todo o Brasil

É dia de clássico italiano! Neste sábado (08), a Lazio recebe a Juventus para encerrar as atividades da 29ª rodada no Campeonato Italiano na reta final da temporada. O combate vai ser no Estádio Olímpico de Roma, na capital italiana, onde o jogo da Juventus vai começar às 15h45 (horário de Brasília).

Os anfitriões venceram o Monza na última rodada e foram parar na vice-liderança, enquanto a Juve empatou com a Inter na primeira partida da semifinal da Copa da Itália. No torneio nacional, a Velha Senhora está em sétimo lugar.

Qual canal vai passar o jogo da Juventus hoje

A ESPN 4 transmite na TV fechada o jogo da Juventus no Campeonato Italiano neste sábado. Dá para assistir também no Star Plus.

Através da televisão por assinatura via satélite, o canal da ESPN disponibiliza a transmissão do clássico entre Lazio e Juvntus para todos os estados do Brasil. Basta sintonizar para ficar por dentro de todas as emoções da rodada.

Quem não tem o canal pode assistir no Star Plus, serviço de streaming por assinatura. Por R$ 32,90, o usuário tem acesso à filmes, séries e jogos de futebol ao vivo na plataforma.

Escalações de Lazio x Juventus

Após a vitória contra o Monza na rodada passada, a Lazio completou seis rodadas sem perder no Campeonato Italiano. O treinador Maurizio Sarri não tem baixas para o confronto deste sábado.

O treinador da Velha Senhora, Allegri, sofre com as baixas do brasileiro Kaio Jorge, Chiesa, Pogba e Bonucci.

Lazio: Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Lazzari; Cataldi, Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Zaccagni, Felipe Anderson e Pedro.

Juventus: Szczęsny; Gatti, Bremer, Danilo, Cuadrado; Rabiot, Kostic, Locatelli, Fagioli; Di Maria e Vlahovic.

Classificação do Campeonato Italiano

O Napoli lidera com folga o Campeonato Italiano. São 71 pontos em 28 partidas, vantagem de 16 pontos com o segundo lugar, a Lazio.

Milan, Inter de Milão e Roma também figuram na parte de cima. A briga pelas vagas da Champions estão em jogo e devem formar uma intensa disputa nesta reta final da temporada.

Já na parte de baixo, Verona, Sampdoria e Cremonese protagonizam uma intensa rivalidade para escaparem da segunda divisão italiana.

1 Napoli - 71 pontos

2 Lazio - 55 pontos

3 Milan - 51 pontos

4 Inter de Milão - 50 pontos

5 Roma - 50 pontos

6 Atalanta - 48 pontos

7 Juventus - 44 pontos

8 Fiorentina - 40 pontos

9 Bologna - 40 pontos

10 Udinese - 38 pontos

11 Torino - 38 pontos

12 Sassuolo - 37 pontos

13 Monza - 34 pontos

14 Empoli - 31 pontos

15 Salernitana - 28 pontos

16 Lecce - 27 pontos

17 Spezia - 25 pontos

18 Verona - 19 pontos

19 Sampdoria - 15 pontos

20 Cremonese - 13 pontos

Próximo jogo da Juventus

Depois de enfrentar a Lazio no clássico deste sábado, a Juventus volta a jogar na quinta-feira, 13 de abril, contra o Sporting nas quartas de final da Liga Europa.

Este será apenas o primeiro duelo. O Juventus Stadium, em Turim, será o palco do jogo às 16h (horário de Brasília), com transmissão a ser definida.

Se a Juventus ganhar do Sporting abre vantagem nas quartas de final.

