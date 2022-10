Lecce x Fiorentina: onde assistir e horário do jogo de hoje – 17/10

Equipes disputam a décima rodada do Campeonato Italiano nesta segunda-feira, com ambas as equipes na parte de baixo da classificação

Pela décima rodada do Campeonato Italiano, as equipes de Lecce x Fiorentina se enfrentam nesta segunda-feira, a partir das 15h45 (Horário de Brasília), no Estádio Via del Mare. Para saber onde assistir, confira as informações no texto a seguir.

Onde assistir Lecce x Fiorentina hoje

O jogo do Lecce x Fiorentina hoje tem transmissão na ESPN 4 e Star +, para todo o Brasil a partir das 15h45 (horário de Brasília), ao vivo.

Disponível para todos os estados do país, o canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Vivo e a Oi. Por isso, o torcedor deve entrar em contato com a operadora para adquirir o canal em sua programação.

Para quem não é assinante da TV fechada, dá para sintonizar no Star+, serviço de streaming da Disney. Por diferentes valores, o pacote tem acesso através do aplicativo para celular, tablet, computador e smartv.

Lecce x Fiorentina:

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Via del Mare

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Lecce x Fiorentina: como estão as equipes?

O Lecce busca a segunda vitória no Campeonato Italiano nesta segunda-feira na décima rodada. Em décimo sexto lugar com 7 pontos, contabiliza uma vitória, quatro empates e oito derrotas com o total de 8 gols marcados e 11 sofridos dentro e fora de casa. O elenco terá trabalho contra uma forte adversária.

Do outro lado, a Fiorentina vem na décima quarta posição com 9 pontos, onde mesmo fora de casa será a favorita no duelo desta segunda-feira. O elenco roxo contabiliza até aqui duas vitórias, três empates e quatro derrotas com 7 gols marcados e 11 sofridos também, em desempenho regular dentro de campo. No meio da semana, disputa a Conference League.

Escalações:

Escalação do Lecce hoje: Falcone; Pezzella, Umtiti, Baschirotto, Gendrey; Helgason, Gonzalez, Blin; Strefezza, Ceesay e Banda.

Escalação da Fiorentina hoje: Terracciano; Milenkovic, Dodô, Igor Julio, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Gonzalez, Jovic e Kouamé.

Resultados da rodada no Campeonato Italiano

Restam apenas duas partidas para encerrar a décima rodada do Campeonato Italiano. Além do jogo da Fiorentina nesta segunda, a Roma de José Mourinho também batalha pelos três pontos contra a Sampdoria, em horário mais cedo na programação.

Confira todos os resultados e os jogos de hoja na décima rodada.

Empoli 1 x 0 Monza

Torino 0 x 1 Juventus

Atalanta 2 x 1 Sassuolo

Inter 2 x 0 Salernitana

Lazio 0 x 0 Udinese

Spezia 2 x 2 Cremonese

Napoli 3 x 2 Bologna

Verona 1 x 2 Milan

Segunda-feira (16/10):

Sampdoria x Roma – 13h30

Lecce x Fiorentina – 15h45

