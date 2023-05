AO VIVO: onde assistir o jogo do Inter hoje pela Libertadores (25/05)

É dia de jogo do Inter hoje! Nesta quinta-feira, 25 de maio, o elenco gaúcho visita o Metropolitanos pela quarta rodada do grupo B na Libertadores, no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela. A bola vai rolar às 21h, horário de Brasília. Saiba onde assistir a partida ao vivo no streaming.

Quem vai transmitir o jogo do Inter hoje

O Paramount+ transmite com exclusividade no streaming o jogo do Inter hoje na Libertadores. O duelo começa às 21h, horário de Brasília, com transmissão para todos os estados do Brasil ao vivo.

Nenhum canal de televisão vai exibir o duelo nesta quinta-feira. A plataforma de streaming é a única opção para assistir o embate na Libertadores. Entre no site (www.paramountplus.com), faça o seu cadastro e, por R$ 14,90 por mês, tenha acesso ao catálogo exclusivo do Paramount.

Data: 25 de maio de 2023

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela

Onde assistir jogo do Inter hoje: Paramount+

Como está o grupo do Inter na Libertadores?

O Independiente Medellín e o Nacional estão empatados na parte de cima do grupo com sete pontos cada. Já o Internacional é o terceiro colocado com cinco, uma vitória e dois empates na fase de grupos.

O elenco gaúcho enfrenta o lanterna, sem pontos marcados, para tentar se aproximar da zona de classificação para as oitavas de final da Libertadores. Caso vença, o Internacional assume a primeira posição e desbanca o Independiente Medellín, que ganhou do Nacional na terça-feira.

GRUPO B DA LIBERTADORES 2023

1 Independiente Medellín – 7 pontos

2 Nacional do Uruguai – 7 pontos

3 Internacional – 5 pontos

4 Metropolitanos – 0 pontos

Escalações de Metropolitanos x Internacional

O duelo desta quinta-feira é extremamente importante para ambos os lados. O Metropolitanos não tem baixas em seu plantel, por isso o treinador José María Morr deverá escalar os titulares. O elenco busca a primeira vitória na Libertadores.

Já Mano Menezes deve manter os titulares. O elenco gaúcho não terá Bustos, Mercado, Vitão, Renê e Maurício.

Metropolitanos: Schiavone; Valderrey, Chamorro, Ferro, Vargas, Ramos; Cermeño, Flores, Laratonda, Castillo Mosquera; Ortiz.

Internacional: John; Rômulo, Nico Hernández, Thauan Lara, Moled; Campanharo, Johnny, Alan Patrick; Pedro Henrique, Wanderson e Luiz Adriano.

