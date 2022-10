O Flamengo decide o título da Copa Libertadores da América neste sábado, 29 de outubro, contra o Athletico em Guayaquil, no Equador às 17h (Horário de Brasília). Com elenco completo já disponível, Bruno Henrique vai jogar a final da Libertadores 2022 hoje? O torcedor quer saber se o atacante está disponível.

Bruno Henrique vai jogar a final da Libertadores?

Não, Bruno Henrique não vai jogar a final da Libertadores hoje. O atleta está afastado dos gramados desde junho, quando lesionou o joelho direito.

Porém, o atacante mineiro viajou com o elenco para Guayaquil, no Equador. Bruno marcou presença também no treino dos companheiros no Estadio George Capwell na última sexta-feira, 28 de outubro, para mostrar apoio e torcer junto do banco de reservas.

Em setembro de 2022, o Flamengo informou em boletim médico que o jogador passou por uma artroscopia para retirada de fibrose cicatricial no joelho direito. Bruno segue trabalhando em sua recuperação no CT Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, mas só volta a jogar em 2023.

Bruno também esteve presente com o grupo rubro-negro na final da Copa do Brasil em São Paulo e no Rio de Janeiro, mesmo sem jogar. Nas redes sociais, publicou mensagem de apoio ao Flamengo com uma foto no avião até o Equador.

Escalação do Flamengo hoje na final da Libertadores

Para enfrentar o Athletico neste sábado, o técnico Dorival Junior deve manter a escalação titular. Na defesa, Filipe Luís e Rodinei a lateral, enquanto Arrascaeta, Pedro e Gabigol são responsáveis ao lado ofensivo.

Além de Bruno Henrique, Rodrigo Caio também continua fora. Já Varela também está fora do plantel de jogadores para a final da Libertadores.

Confira a provável escalação do Flamengo na final da Libertadores hoje.

Santos - Goleiro

Filipe Luís - Lateral esquerdo

Rodinei - Lateral direito

David Luiz - Zagueiro

Léo Pereira- Zagueiro

João Gomes - Volante

Thiago Maia - Volante

Everton Ribeiro - Meia

Arrascaeta - Meia

Gabriel - Atacante

Pedro - Atacante

Onde assistir a final da Libertadores 2022?

Os canais SBT, ESPN e Conmebol TV transmitem a final da Libertadores neste sábado, às 17h (Horário de Brasília) ao vivo para todo o Brasil.

Pela TV aberta, o SBT transmite por todos os estados a partida entre Flamengo e Athletico PR com narração de Téo José e comentários de Mauro Beting, Mauro Cezar Pereira e Nadine Basttos. Também dá para assistir no site oficial da emissora de graça.

Se preferir, pode curtir nos canais ESPN ou Conmebol TV, disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com a sua operadora par adquiri-lo na programação.

Outra opção é o Star +, plataforma de streaming para assinantes.

