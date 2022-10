A final da Libertadores 2022 vai passar na Globo hoje? Saiba como assistir

Decisão da Conmebol terá Flamengo e Athletico PR se enfrentam em Guayaquil, no Equador, no sábado ao vivo para todo o Brasil

Flamengo e Athletico PR se enfrentam neste sábado, 29 de outubro, pela final da Libertadores no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil. Com início às 17h (Horário de Brasília), a final da Libertadores 2022 vai passar na Globo hoje? Onde assistir ao embate mais aguardado no futebol?

A final da Libertadores 2022 vai passar na Globo?

A final da Libertadores hoje não vai passar na Globo. A emissora carioca não tem os direitos de transmissão da competição e por isso não pode passar nenhum jogo da competição na temporada.

Em 2020, a Rede Globo decidiu encerrar o contrato com a Conmebol e, desde então, é o SBT quem transmite os jogos da Copa Libertadores da América entre 2021 e 2022.

O jogo entre Flamengo e Athletico PR neste sábado, 29 de outubro, vai ser no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador. A partida começa às 17h (Horário de Brasília), com show de abertura dos cantores Buchecha e Jessé.

Onde assistir a final da Libertadores?

A final da Libertadores entre Flamengo e Athletico PR hoje vai passar no SBT, na TV aberta, e nos canais ESPN e Conmebol TV a partir das 17h (Horário de Brasília).

Na TV aberta, Téo José comanda a transmissão ao lado dos comentaristas Mauro Beting, Mauro Cezar Pereira e Nadine Basttos. Também dá para assistir de graça no site www.sbt.com.br.

Outra opção é acompanhar nos canais ESPN, com Paulo Andrade, Zinho e Paulo Calçade. Já a Conmebol TV traz Oliveira Andrade e Julio Gomes na equipe de transmissão.

Você também pode assistir no streaming Star +, plataforma para assinantes no celular, tablet, computador ou smartv se o aparelho for compatível.

A Libertadores vai voltar a passar na Globo?

Sim, a Copa Libertadores da América volta para a Rede Globo em 2023! A emissora confirmou a notícia de que a competição sul-americana retorna para a sua programação no ano que vem. Os direitos são válidos de 2023 até a temporada 2026.

Pela TV fechada, o canal da ESPN e o Paramount exibem as partidas ao vivo. A divisão de partidas é feita entre eles e só será divulgada quando a próxima temporada começar, além do streaming.

Foram três anos longe da emissora carioca. Em 2020, a Globo decidiu cortar o contrato que tinha com a Conmebol devido à pandemia. Agora, reforça que vai fazer as transmissões dos principais jogos tanto na Globo, na TV aberta, como pelos canais Sportv.

O SBT, que ficou responsável de 2020 até 2022, vai transmitir a Copa Sul-Americana a partir de 2023, além da ESPN e Paramount em operadoras de TV por assinatura.

