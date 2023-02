Como assistir o jogo do Atlético MG hoje na Libertadores de graça? (22/02)

Carabobo e Atlético Mineiro disputam a primeira partida da segunda fase preliminar na Libertadores nesta quarta-feira, 22 de fevereiro, às 21h30 (Horário de Brasília). O jogo do Atlético MG hoje vai ser no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela. Saiba como assistir ao duelo nesta quarta online e onde vai passar.

Se o Galo perder hoje ele não vai ser eliminado. O jogo de volta está marcado para a quarta-feira que vem, 1º de março de 2023, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

A Rede Globo não vai transmitir o jogo do Atlético MG hoje contra o Carabobo na Pré-Libertadores mesmo depois de prometer exibir todos os embates da competição após a reconquista dos direitos de transmissão.

Nesta quarta-feira, a partida será transmitida na ESPN e Star Plus. Mas como a partida não vai passar na TV aberta, a Globo prometeu a exibição 100% gratuita e ao vivo no GE e no GloboPlay.

Como assistir o jogo do Atlético MG hoje online de graça

Mas como assistir de graça a partida do Galo hoje na Libertadores? O portal DCI te ensina.

1) O importante é saber que você não precisa assinar ou pagar nada para assistir ao jogo nesta quarta.

O primeiro passo para ter acesso a transmissão do jogo do Atlético MG hoje de graça é fazer o cadastro na Conta Globo.

Quem já tem a conta não precisa repetir o passo a passo (Segunda imagem). Mas quem ainda não é cadastrado precisa se inscrever para ter acesso a transmissão de hoje (Primeira imagem). Coloque todos os seus dados e, quando terminar, aperte em CADASTRAR escrito em azul e branco.

2) Assim que o cadastro estiver completo e finalizado, a página irá direcionar você. Daí, acesse a página do GE. Encontre a opção 'Carabobo x Atlético MG' em destaque e clique nos ícones dos times.

Em seguida, escolha "ASSISTA" e insira o seu cadastro na Conta Globo, aquele que você fez com todos os seus dados no site. Se já for, é só inseri-lo com email e a senha. (Lembre-se que a opção para assistir só vai estar disponível a noite, na hora do jogo).

Escalações:

O técnico Eduarod Coudet não poderá contar com Hulk, com Covid-19, Vargas e Pavón, suspensos. Já Zaracho, Igor Rabello, Guilherme Arana e Alan Kardec seguem fora por lesões.

O time venezuelano não tem desfalques.

Provável escalação do jogo do Atlético MG hoje: Everson; Mariano, Jemerson, Bruno Fuchs, Dodô; Allan, Edenilson, Pedrinho, Patrick; Eduardo Sasha e Paulinho (Ademir).

Provável escalação do jogo do Carabobo hoje: Vachoux; Cuesta, Aponte, Rodríguez, Pernía; González, Flores, Juan Camilo; Covea, Tortolero e Apaolaza.

Quando é o jogo de volta na segunda fase?

O jogo de volta entre Carabobo e Atlético Mineiro está marcado para a próxima quarta-feira, 1º de março, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

A partida tem início às 21h30 (Horário de Brasília), válida pela volta na segunda fase da Pré-Libertadores na temporada. O objetivo do Galo é vencer os dois jogos e assim acumular o máximo de gols possíveis para se garantir na terceira e última etapa.

Os quatro ganhadores da terceira fase preliminar vão disputar a fase de grupos da Libertadores, juntando-se ao sorteio de grupos em 22 de março.

